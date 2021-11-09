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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الشارقة الدولي للكتاب يشهد إطلاق النسخة العربية من "قاموس مصطلحات كرة القدم"

فعاليات الحفل
فعاليات الحفل

في إطار فعاليات الاحتفاء بإسبانيا ضيف شرف الدورة الأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، أطلقت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليغا) النسخة العربية من "قاموس مصطلحات كرة القدم"، وذلك في الجناح الإسباني للمعرض، وبحضور جمهور من محبي كرة القدم الإسبانية. 

 

وعقد الجناح الإسباني جلسة حوارية شارك فيها كل من مايت فينتور، المديرة الإدارية لرابطةالدوري الإسباني لكرة القدم، ودانيال باريغا، مندوب الدوري الإسبانيفي الإمارات العربية المتحدة، وزكريا مستوي، مقدم برامج تلفزيونيةبقناة الشارقة. 

 

 

تعزيز جسور الترابط

وفي حديثها، أكدت مايت فينتور أنها تعتز بحضورها في هذا الحدث الثقافي العالمي الكبير ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، وفي إطار الاحتفال بإسبانيا ضيف شرف على المعرض، مشيرةً إلى أهمية هذه الفعاليات في التسويق لكرة القدم الإسبانية، والدوري الإسباني على وجه التحديد. 

 

وأشارت مايت إلى أهمية القاموس في تعزيز جسور الترابط بين الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم الإسبانية من الجماهير العربية، إضافة إلى إسهامه في تعزيز معرفةالمنطقة العربية بالثقافة الإسبانية، خاصة أن القاموس مبسط وليس معقد، ويحتوي على مصطلحات كرة القدم فقط، وهو ما يجعله في متناول أي شاب يرغب في التعرف على المصطلحات الخاصة بكرة القدم، لاسيما وأنه يشرح طريقة لفظ الكلمات الإسبانية باللغة العربية أيضاً، وهذا يسهل الأمر على فهم تلك المصطلحات بشكل يسير وسهل. 

 

إنتاج أدبي رياضي

من جانبه، قال دانيال باريغا:"يعد هذا الإنتاج الأدبي الرياضي في غاية الأهمية بالنسبة لرابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خارج إسبانيا وفي المنطقة العربية بالتحديد، وذلك لأنه يسهم في التسويق أكثر لرابطة الدوري الإسباني في المنطقة العربية، وتعزيز الروابط التي تجمع بين الدوري الإسباني وعشاق كرة القدم في العالم العربي". 

 

وأضاف دانيال:"يوجد توجه لغوي في إطلاق هذا القاموس، في محاولة تحبيب اللغة الإسبانية للجماهير العربية، من خلال هذا القاموس، الذي يترجم كل مصطلحات كرة القدم، من الإسبانية إلى العربية، وبالعكس". 

 

الإعلامي الرياضي

وعن أهمية القاموس، أكد زكريا مستوي أن قاموس مصطلحات كرة القدم الإسبانية يعد كتاباً مهماً للإعلاميين والصحفيين العاملين في المجال الرياضي، لأنه يساعدهمفي عالم الاحتراف في كرة القدم،موضحاً أن تعلم اللغات والمصطلحات المستخدمة في كرة القدم مهم جداً بالنسبة لأي صحفي رياضي، خاصة أن الفرق المحلية في دولة الإمارات تعد جاذبة للاعبين المتحدثين باللغة الإسبانية، وهذا يساعد على فهم تلك اللغة العالمية المهمة. 

 

وأضاف زكريا أن القاموس يسهم في تعلم المصطلحات الرياضية التي أخذت شهرتها من العالمية التي تتمتع بها لعبة كرة القدم، ولا سيما في ظل التميز الذي تحظى به الكرة الإسبانية من جهة، والكرة التي تمارسها الدول المتحدثة باللغة الإسبانية عموماً، والقاموس يساعد كل من يعشق كرة القدم الإسبانية بأسلوب سهل، على فهم المعلقين الرياضيين في مختلف القنوات الرياضية الأجنبية.

معرض الشارقة الدولي للكتاب إسبانيا ضيف شرف الدورة الأربعين قاموس مصطلحات كرة القدم محبي كرة القدم الإسبانية مايت فينتور

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