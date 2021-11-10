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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

تحقيق العدالة الضريبية .. برلماني يوضح الهدف من منظومة «الإيصال الإلكتروني»

إيصال إلكتروني
إيصال إلكتروني

ثمن النائب، عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب،الجهود التى تبذلها الدولة ممثلة فى وزارة المالية لتفعيل منظومة التحول الرقمي فى كافة مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن إعلان  الدكتور محمد معيط  تطبيق منظومة الإتصال الإلكتروني العام القادم 2022 ، سيسهم فى تيسير حصول المواطنين على الخدمات .

وعن مزايا تطبيق منظومة الإتصال الإلكتروني، أفاد “ يحيي ” فى تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد” أنها ستقضي على الفساد الإداري ، إلى جانب تقديم تسهيلات لا حصر لها فى كل مناحي الحياة ، و زيادة إيرادات الدولة ، وتحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى أن وزير المالية أكد على تفعيل هذه المنظومة بالاسم أمام الرئيس السيسي أثناء حضوره تطوير موانئ الإسكندرية .

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن العام الجديد القادم سيشهد تغيرا كبيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وذلك نتيجة لما تبذله القيادة السياسية من خطوات جادة وعملاقة ستسهم حتما فى وضع الدولة المصرية ضمن مصاف دول العالم المتقدم .

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قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم تطبيق نظام الإيصال الإلكترونى مطلع شهر أبريل المقبل، ضمن منظومة الفاتورة الإلكترونية، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، والحد من التهرب الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين فى السوق المصرية، وتحصيل حق الدولة. 

وأضاف أنه سيتم توزيع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمى الخدمات «POS»، لمراقبة حركة المبيعات بها، وربطها بنظام مركزى إلكترونى، يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين فى مراكز البيع ومقدمى الخدمات من جانب، والمستهلكين من جانب آخر «B2C» لحظيًا، والتحقق من صحتها.

وأوضح معيط، خلال لقائة جمعية رجال الأعمال المصريين مساء أمس، الاثنين، أهمية منظومة الإيصال الإلكترونى فى ضم الاقتصاد غير الرسمى، قائلا إن الاقتصاد الرسمى يمثل 45% من الاقتصاد المصرى ويحقق 1.7 تريليون جنيه إجمالى الناتج المحلى، ومع ضم الاقتصاد غير الرسمى سيتضاعف حجم الناتج المحلى إلى 3 تريليونات جنيه، وزيادة عدد الممولين للضرائب، مما يسهم فى زيادة إيرادات الدولة وتحقيق العدالة الضريبية.

 

 

عبد الفتاح يحيي مجلس النواب وزارة المالية التحول الرقمي الاتصال الإلكتروني

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