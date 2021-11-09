أنت زي الفل .. قصة قصيرة لكريمة أبو العينين

كلما ضاقت به الدنيا وحاصرته الهموم أسرع إلى بيت جدته وارتمى في أحضانها وبكى ويسمع صوتها وهى تقوم برقيته وتقول : عين وصابتك يا ولدى ياغالى يا ولد الغالية.

ولا تمضى دقائق حتى تقول له : ألف صلاة عليك يا نبى ببركتك يا محمد الواد طاب وراق ؛ وتنظر إليه وتقول أنت بقيت زي الفل.

ظل على هذه الحال عشرين عاما كلما خنقته الحياة تشفيه كلمات جدته وتقنعه بأنه زي الفل ، والان ماتت جدته ومن قبلها أمه التى تركته لجدته لم يكمل عاما وحيدا ليزيد أبوه من وحدته ويتزوج ولكن يشاء القدر ألا ينجب لأن زوجته كانت عاقرا ؛ وبدلا من أن تجعله ابنا لها حاربته وبنت أسوارا بينه وبين أبيه وبيت أبيه فلم يبت فيه يوما.

كان إذا جاء ليرى أباه جاء ومشى فى نفس اليوم مهما حاول أن يشحذ من أبيه ساعات ينام فيها بين أحضانه ويستعيض بذلك الحضن عن فقدان الأم والوحدة الداخلية المفروضة عليه وجدانيا رغم تفانى جدته وأخواله وخالاته فى إسعاده ، كانت عيناه تقول لأبيه ما يعجز أن يقوله لسانه وكان تجاهل أبيه لنظراته يزيده ألما وحزنا ولكنه كان يلتمس له الأعذار لمعرفته بضعفه أمام هذه الزوجة الجبارة .

سنون تمضي وأخرى تجئ وهو ممزق بين مشاعره التى تتغير من حالة إلى أخرى أحيانا كثيرة يشعر بالتعاسة والحزن والوحدة والفراغ وأحيانا أخرى يشعر بأنه سعيد أو إن شئت التدقيق يشعر أنه على ما يرام . كان طوق نجاته جدته التى تقنعه دوما بأنه زي الفل وأن ما يطرأ عليه من هم وغم أنه محسود وكان يسألها : هيحسدونى على إيه يا جدة ؟ وترد قبل أن يكمل وتقول : ما يحسودكش ليه يا قلب جدة أنت كامل مكمل ولا كامل غير الله ونبيه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، جميل وشاطر وكل سنة ولا اتنين ويعلا نجمك فى السما والناس كلها تشاور عليك وتقول الغالى ابن الغالية الدكتور عبد الغنى أهوه .

وتصمت وهى تمسح دموعها التى انهمرت بغزارة وتنظر إلى السماء وتناجى بنتها وتقول لها : فرحانه يا غادة ابنك ما شاء الله هيتخرج ويبقى دكتور أد الدنيا ، والله يا بنتى كان المفروض يبقى اسمه عبد الغنى غادة الشايب لأن أباه الله لا يسامحه حرمه منه وهو على وش الدنيا .

وتدرك أن هذه الكلمات ستحزن ابن بنتها الصامت بجوارها فتتدارك وتقول : غصب عنه برده هيعمل إيه عاوز يعيش ومراته صفرا ومغلولة هتنكد عليه عيشته .

الآن لم يجد من يرتمى فى حضنه وينتظر رقيته وجملة أنت زي الفل . وهاهى الدنيا تعطيه وتأخذ ولكنه مفتقد جدته وكونه زي الفل.