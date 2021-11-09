سوريا.. قوات أمريكية تستطلع منطقة ريف الحسكة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن قوات أمريكية تستطلع منطقة في ريف الحسكة لإنشاء قاعدة عسكرية جديدة.

ووفقا للصفحة الرسمية للمرصد السوري، تقوم القوات الأمريكية بتسيير دورية عسكرية في بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، حيث قام الجنود الأمريكان بالتجول داخل البلدة سيرًا على الأقدام.

وأشار نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أنه إلى جانب استطلاع المنطقة بحثًا عن موقع لقاعدة عسكرية جديدة، تنوي القوات الأمريكية إنشائها في المنطقة، حيث دخل الجنود الأمريكان برفقة عرباتهم إلى المدرسة الصناعية في بلدة تل تمر وعمدوا إلى إجراء عمليات استطلاع قبل أن يغادروها وتابعوا جولتهم في المنطقة.

وكانت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان نفت، أمس الاثنين، الأنباء التي تفيد خروج 270 آلية تابعة للجيش الأمريكي من الأراضي السورية إلى شمال العراق يوم أمس.

وكانت الأنباء تشير إلى أن "رتلا مؤلفا من 150 شاحنة براد و 120 ناقلة مسطحة مغطاة تحمل دبابات للاحتلال الأمريكي وفق وصفهم، خرج من قاعدته العسكرية في مطار خراب الجير ترافقه مدرعات حماية لقوات الاحتلال وسيارات دفع رباعي مزودة برشاشات تابعة لـ”قسد” واتجهوا إلى شمال العراق عبر معبر الوليد اللاشرعي"

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان يوم أمس، إلى دخول قافلة مواد لوجستية لـ”التحالف الدولي” إلى مناطق شمال وشرق سورية قادمة من إقليم كردستان العراق، واتجهت القافلة إلى الطريق الدولي “m4” عبر القامشلي نحو القواعد العسكرية في ريف الحسكة؛ وتتألف القافلة من 25 شاحنة وصهاريج تحمل الوقود.

وجدير بالذكر أن هذه القافلة هي الثالثة خلال نوفمبر الجاري، والثانية في أقل من 48 ساعة.