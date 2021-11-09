نشرة المنوعات.. سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية.. وصدمة شاب بريطاني بعد تحقيق حلم الأبوة

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى.

أب وأم يكتشفان تبديل ابنتهما بعد أشهر من تربيتها.. خطأ فادح

حالة شديدة من الصدمة عاشها زوجان بريطانيان عندما اكتشفا أن الطفلة التي يقومان بتربيتها منذ أشهر عديدة ليست ابنتها.



بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا



استطاعت الشرطة البريطانية إنقاذ رجل في الأربعينيات من عمره من أحد أعمق كهوف المملكة المتحدة بعد أن قضى أكثر من يومين محاصر بالداخل.



على طريقة فيلم زهايمر.. نهاية مأساوية لسيدة سرقت زوجها والسبب عائلتها.. تفاصيل



بعد مرور أعوام كثيرةعلى زواجهما، نجح رجل في كشف عملية احتيال وسرقة من زوجته بدافع أنه مصاب بالزهايمر فلا يمكنه أن يتذكر شيئا.



يعيش بالعلاج الكيماوي.. صدمة شاب بريطاني بعد تحقيقه حلم الأبوة ..صور



أخبره الأطباء أنه سيتعين عليه تناول الأدوية الكيمائية مدى الحياة إثر تشخيص إصابته بورم سرطاني في المخ حيث خضع لأكثر من 170 جلسة علاج كيميائي حتى الآن.



حققت مراكز متقدمة.. شاهد| شابة سعودية ترفع الأثقال بمهارة عالية



تمكنت شابة سعودية ، من تدوين اسمها في تاريخ الأبطال من خلال حصد الميداليات والمراكز المتقدمة في رفع الأثقال ، داخل وخارج المملكة العربية السعودية.



مراحل صناعة السفن والمراكب الخشبية بالإسكندرية.. صور



تشتهر محافظة الإسكندرية بصناعة وصيانة السفن، وأبدع حرفيو الإسكندرية فى فن صناعة اليخوت والسفن السياحية ومراكب الصيد على مدار ما يقرب من 90 عاما.



طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو



تعرضت طالبة تدعي "رانيا سليمان" لواقعة تحرش جنسي داخل سيارة ميكروباص، ودونت"رانيا" كافة تفاصيل واقعة تعرضها للتحرش عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. وأكدت أنها قامت بتحرير محضر بالواقعة في قسم التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة.