تأجيل استئناف فتاة التيك توك ريناد عماد على الحبس لـ 14 ديسمبر

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن موادا إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لجلسة 14 ديسمبر لتقديم المذكرات.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.



وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية خادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.