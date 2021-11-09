عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل استئناف فتاة التيك توك ريناد عماد على الحبس لـ 14 ديسمبر

ريناد عماد فتاة التيك
ريناد عماد فتاة التيك توك

قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، تأجيل استئناف ريناد عماد على حكم حبسها 3 سنوات، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن موادا إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، وذلك لجلسة 14 ديسمبر لتقديم المذكرات.

وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة،  قد قضت بمعاقبة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الأعمال المنافية للآداب، بالحبس 3 سنوات.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية خادشة للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

ننشر.. حيثيات الحكم المشدد 10 سنوات لـ تاجري مخدرات بالطالبية

المشدد 3 سنوات لطالب يتاجر في الاستروكس بالعجوزة

14 ديسمبر استئناف محاكمة فتاة التيك توك ريناد عماد محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية ريناد عماد التيك توك تأجيل استئناف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| غلق بعض الطرق.. حالة الطقس خلال هذا الأسبوع.. مصر تعزي النيجر في ضحايا حريق بمدرسة

ضوابط اختيار رؤساء لجان امتحانات الدبلومات الفنية 2022

ملصق أسعار السيارات إجباري بدءا من 15 نوفمبر.. ما القصة؟

السيسي يوجه كلمة لرؤساء أجهزة المنتدى العربي الاستخباري بالفيديو كونفرانس

يمس الفتيات والرجال.. أعراض الإصابة بالجن العاشق.. فيديوجراف

مزودة بماكينة قهوة.. أبولو تقدم 3 مفاهيم جديدة في معرض هونج كونج الدولي للسيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

بتهمة استدراج وهتك عرض 6 فتيات.. المؤبد للطبيب مايكل وبراءة زوجته

طالبة تتعرض للتحرش من سائق ميكروباص بالتجمع.. فيديو

برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة

زيجتان في حياة أحمد خليل..والدته أوصته بزوجته الألمانية..وسر انفصاله عن سهير البابلي

رحل عن عالمنا اليوم.. كيف تسبب «إلا أنا» في إنهاء حياة أحمد خليل؟!

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشوايات والمضارب.. شاهد معركة بين مئات الطلاب في حرم الجامعة|فيديو

كورونا يواصل الهجوم على الوسط وينهي حياة كبار الفنانين

بعد يومين من الرعب.. شاهد لحظة إنقاذ رجل من أعمق كهف في بريطانيا

بعد 48 ساعة من البحث .. العثور على عروسة البحر النافقة بجزيرة توبيا في سفاجا

فيديو

فيديو جراف.. أم تلحق بابنتها في جنازة واحدة حزنا عليها.. ما القصة

فيديو جراف.. كواليس حبس منة فضالي في غرفة تصوير.. تفاصيل

فيديو جراف| الإسلام والمسيحية واليهودية.. ما قصة الدين الإبراهيمي الجديد ..تفاصيل

أطول من برج إيفل .. كويكب نيريوس يقترب من الأرض 11 ديسمبر "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب| بعد الاطلاع..احذروا العقاب في التنمر الإلكتروني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

إيمان الدربي

" الدم بقي ميا"

اﻟﻤﺰﻳﺪ