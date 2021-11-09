نشرة البرلمان| تحليل مخدرات لطلاب المدارس والجامعات.. استدعاء وزيري التعليم والمالية.. وإجراءات مرتقبة لمخالفي كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أهم الأخبار المتعلقة بالشأن السياسي والبرلماني خلال الساعات القليلة الماضية، نرصد أبرزها من خلال هذه العناوين:
6 شروط لترخيص المحلات التجارية في قانون المحال العامة
بسبب "معلول".. مدحت شلبي مهدد بالإيقاف سنتين عن مزاولة المهنة
السجن المشدد يهدد 4 موظفين لتزويرهم نتائج كورونا للمسافرين خارج البلاد
بسبب ضرائب الدروس الخصوصية.. طلب إحاطة لاستدعاء "معيط" و "شوقي" إلى البرلمان
برلماني: الإيجارات لن تتأثر بزيادة أسعار العقارات المرتقبة
فصل وخصم نصف المرتب| تحليلات مفاجئة بالعمل لـ متعاطي المخدرات «ديسمبر المقبل»
مقترح برلماني.. تحليل مخدرات سري لطلاب المدارس والجامعات بمشاركة الداخلية
صحة النواب توافق على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية
تحرش بفتاة داخل الميكروباص.. سائق التجمع يواجه الحبس والغرامة| شاهد