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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير الشئون النيابية يوجه الشكر إلى لجنة الصحة بـ النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، الشكر للجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على التعاون فى مناقشة مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.

وقال وزير شئون المجالس النيابية خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم "الثلاثاء"، عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية: "أشكر اللجنة علي المجهود الذي بذل في مشروع القانون، والاستجابة للعديد من ملاحظات  الحكومة".

وأضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن هناك تعاون بين الحكومة ومجلس النواب في إنجاز ومناقشة مشروعات القوانين وكل ما هو في صالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن التعاون مستمر للصالح العام.

من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إنه يوجه الشكر للجنة على ما بذله الأعضاء من جهود في مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مؤكدا أن التعاون بين مجلس النواب والحكومة هو في صالح الوطن والمواطن. 

جدير بالذكر، أن لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وافقت خلال اجتماعها المشترك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اليوم، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة.

وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على أن تكون المادة الرابعة التى تتضمن الإجراءات والتدابير لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، هى المادة الأولى في بداية مشروع القانون، لتنص المادة الأولى على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛  قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

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