المعهد المصرفي المصري يُعلن عن الفائزين في برنامج دعم التحول الرقمي للتجار

أعلن المعهد المصرفي المصري، بالتعاون مع شركة فيزا VISAعن أسماء الخمس شركات الناشئة الفائزة في برنامج دعم التحول الرقمي للتجار ودعم المشاريع الناشئة.

ويتكون هذا البرنامج من أربع مراحل، أولها مرحلة عقد جلسات تدريب شارك فيها 1000 تاجر مصري في محافظات مختلفة، تم خلالها لمناقشة مميزات المدفوعات غير النقدية وأهمية أمن المعلومات، وكذا التحديات التي يواجهها التجار خلال استخدام حلول الدفع غير النقدي خاصة أجهزة نقاط البيع لديهم.

وتضمنت المرحلة الثانية إطلاق مسابقة ابتكار للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من أجل العمل على تطوير حلول للتحديات التي يواجهها التجار في الدفع غير النقدي، وقدمت الشركات الناشئة المشاركة 40 حلًا وتم الحاقهم بمعسكر تدريبي bootcamp لدعم تطوير الأفكار المقدمة، ثم تم اختيار 28 حلًا لعرضهم من خلال Hackathon لاختيار أفضل خمسة حلول.

وحصل الفائزون على جوائز مالية مقدمة من شركة فيزا VISA لدعم تنفيذ حلولهم المبتكرة وتم الإعلان عن الأفكار الفائزة ضمن فعاليات ملتقى الابتكارInnovation Arena في معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT.

وقال السيد عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري EBI: "نحن سعداء بتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع شركة فيزا تعزيزا لدور المعهد في نشر الوعي المالي وتسليط الضوء على أهمية المدفوعات غير النقدية وأمن المعلومات وتشجيع الابتكار ودعم ريادة الأعمال لكافة فئات المجتمع.

وأضاف: "يسعدنا الاعلان عن الفائزين ونشكر كل من تقدم بالمشاركة في المسابقة، ونتمنى مستقبل واعد لهم جميعاً، ونعتز بشراكتنا الطويلة مع شركة فيزا VISA، إيماناً بدور كل مناّ تجاه دعم رواد الأعمال ووضع بصمات مؤثرة في مجال التكنولوجيا المالية متطلعين لمزيد من التعاون المثمر في جميع الأوجه".

من جانبها قالت ملاك البابا مدير عام فيزا مصر: “إنه لمن دواعي سروري أن أكون حاضرة هنا بين هذه العقول العظيمة التي تم تقديرها من قبل المعهد المصرفي المصري وفيزا لأفكارهم ومنتجاتهم المبتكرة”.

وأشارت إلى أنه في عالم اليوم ، يتزايد الطلب على حلول المدفوعات الرقمية الآمنة بشكل سريع لتسهيل التحول الرقمي الجاري، وكالعادة في أي صناعة ، فإن التكنولوجيا موجودة لاكتشاف وابتكار طرق جديدة لممارسة الأعمال التجارية، وبفضل الأدوات والحلول التي يقدمها المبتكرون وشركات التكنولوجيا المالية ، أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من هذا التحول.

وأضافت: “بصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في عمليات الدفع الإلكتروني ، فإننا في فيزا نقوم دائمًا بتعديل نهجنا ليناسب الاتجاهات الرقمية الناشئة ، انطلاقًا من إيماننا وفهمنا للدور المهم الذي تلعبه التكنولوجيا المالية”.

وأعربت عن استعداد الشركة دائمًا لدعم شركات التكنولوجيا المالية الأكثر ابتكارًا والتأكد من أننا نوظف شبكة الدفع الرقمية الخاصة بنا لمساعدة الكثير من الشركات في المنطقة ليس فقط في التغلب على التحديات ، ولكن أيضًا الازدهار جنبًا إلى جنب مع المجتمعات.