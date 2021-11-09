لمكافحة الجريمة.. النائب العام الليبي يعتزم زيارة روما ديسمبر المقبل

أفادت مصادر ليبية لوكالة “نوفا” الإيطالية، بأن النائب العام الليبي الصديق الصور سيتوجه إلى إيطاليا في ديسمبر المقبل لبحث العديد من القضايا المختلفة المطروحة على الطاولة مع النيابة العمومية في محكمة التعقيب العليا ومديرية مكافحة المافيا.

وكان من المفترض أن يزور الصور العاصمة الإيطالية روما في سبتمبر الماضي، إلا أن الزيارة تأجلت لاحقًا.

ومن المتوقع أن تركز المباحثات على المساعدة القانونية المتبادلة وآخر ما توصلت له تحقيقات النيابة العامة الليبية في مجال مجابهة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يتضمن نتائج إجراءات التصدي لنشاط جماعات تنظيم عمليات الهجرة غير القانونية والاتجار بالبشر.

وتتفاوض إيطاليا وليبيا منذ فترة طويلة على اتفاقية لترحيل المتهمين المحكوم عليهم بالسجن. ويطالب الجانب الليبي بشكل خاص ببعض التعديلات على نص الاتفاق للسماح بالترحيل.