تنزانيا تستعد لدخول سوق الغاز المسال بمشروع قيمته 30 مليار دولار

قال وزير الطاقة التنزاني جانيوري مكامبا إن حكومة تنزانيا استأنفت المفاوضات مع شركات للطاقة بشأن تشييد مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 30 مليار دولار.

وفي الأسبوع الماضي، قالت شركة إكوينور النرويجية، وهي إحدى الشركات ولها حصة في المشروع، إن المحادثات مع السلطات التنزانية من المتوقع أن تركز على الشروط التي ستمًكن الشركات من الاستثمار.

وقال مكامبا على تويتر "على مدار الشهرين المنصرمين، عملنا خلف الكواليس سعيا لتحقيق ذلك. نحن واثقون بأن قرارا استثماريا نهائيا سيأتي في وقت أقرب مما يكون عليه الحال تقليديا."

وكانت قد علقت الشركة النرويجية أن من المبكر جدا إعطاء أي إطار زمني لاتخاذ القرار.

وقال المتحدث باسم الشركة إن رقم الثلاثين مليار دولار تناقلته الشركات قبل سنوات، لكن إكوينور ليس لديها حتى الآن تقدير معدًل.