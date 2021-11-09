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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف جديد يغير مجرى الكون.. "سر الحياة" موجود قبل 780 مليون سنة

الفضاء
الفضاء

تعد المياه ونشأتها على كوكب الأرض أحد أهم الألغاز الكونية، خاصة أن الماء من المكونات الأساسية للحياة، ولكن بحسب دراسة جديدة فإن وجود المياه على كوكب الأرض لم يحدث أولا على الكوكب المائي ، إذ أوضحت الدراسة وجود المياه في الكون قبل ملايين الأعوام.

ووفقا للدراسة التي نشرت بمجلة “ساينس أليرت” العلمية، تم إجراء تحليل لمجرتين منذ بدء تكوينهما واتضح أن الماء موجود في الكون بعد 780 مليون سنة فقط من الانفجار العظيم، أي عندما كان الكون 5% فقط من عمره الحالي.

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وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن العناصر الثقيلة كانت لا تزال نادرة نسبيًا، إلا أنه لم يضيع الوقت في تكوين الجزيئات.

وكانت المجرات بعد قطع ضوئها 12.88 مليار سنة، ما زالت في طور الاندماج معًا في مجرة ​​واحدة كبيرة، وتُعرف مجتمعة باسم (SPT0311-58) وهي من بين أقدم المجرات المعروفة في الكون.

ويُعتقد أن اضطرابات الجاذبية الناتجة عن تفاعلاتها تؤدي إلى موجة من تشكل النجوم التي تستهلك كل الغاز الجزيئي المتاح،  لكن لا يزال هناك غاز كافٍ تمكن علماء الفلك من النظر إليه والحصول على إشارات طيفية تكشف عن وجود جزيئات معينة.

ويقول عالم الفلك سريفاني جاروجولا: "باستخدام تقنية عالية الدقة للغاز الجزيئي في مجرتين معروفتين معا باسم SPT0311-58 ، اكتشفنا كلاً من جزيئات الماء وأول أكسيد الكربون في أكبر مجرتين". 

وتابع العالِم من جامعة إلينوي: "الأكسجين والكربون ، على وجه الخصوص ، عنصران من الجيل الأول ، وفي الأشكال الجزيئية لأول أكسيد الكربون والماء ، فإنهما مهمان للحياة كما نعرفها."

نظرًا لأن الضوء الصادر من المجرات في بدايات الكون قد سافر بعيدًا حتى يصل إلينا، فهو خافت جدًا ، ويصعب تمييز التفاصيل مقارنة بالمجرات القريبة نسبيًا.

ومع ذلك ، فإن الوسط النجمي في هذه المجرات غني بالغبار ، والذي يمكن أن يساعد في الكشف عن وجود الماء، وقال الباحثون إن هذا الغبار يمتص الأشعة فوق البنفسجية من النجوم ويعيد إصدارها كضوء الأشعة تحت الحمراء البعيدة. تثير هذه الأشعة تحت الحمراء جزيئات الماء في الوسط النجمي ، مما يولد انبعاثًا يمكن اكتشافه بواسطة تلسكوب حساس مثل ALMA في تشيلي.

يمكن أن يساعد تحديد موقع هذه المياه في مثل هذه المرحلة المبكرة من تاريخ الكون العلماء على فهم أصل وتطور اللبنات الأساسية للحياة في الكون، ويوضح جاروجولا: "هذه المجرة هي أضخم مجرة معروفة حاليا وتشكلت في الوقت الذي كان فيه الكون لا يزال صغيرًا جدًا" .

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