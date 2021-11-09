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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال يستعرض الفرص الاستثمارية على أعضاء الغرفة الأمريكية

صدى البلد

عرض الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة على القطاع الخاص في كثير من المجالات، تضمنت الفرص البحث عن مشغل بخبرات حقيقية من الهند أو إيطاليا أو الصين أو أميركا بتعاقد عشر سنوات لاقامة ثلاثة وحدات كبرى لصناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان.

وفي مجال السياحة عرض الوزير خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء مشاركة القطاع الخاص في تشغيل فندق الأوبرا الجديد، والذي تم استعادة أرضه في مكان الفندق القديم الذي أقامه الخديو إسماعيل سنة 1863، وسيتم بناء الفندق في ثلاثين شهرا، فضلا عن المشاركة في تشغيل فندق سافوي في الأقصر  إلى جانب المشاركة في متنزهين في مصر الجديدة هما غرناطة والميريلاند.


وعرض الوزير أيضا التعاون في مشروع زراعي كبير في توشكى، يستخدم المياه من النيل، وموصل إليه الخدمات والكهرباء وله دراسات جدوى جيدة ويستوعب 14 قطاعا صناعيا أيضا مثل الألبان والصناعات الغذائية.

 

وأضاف الوزير أن هناك أيضا تجمع صناعي جديد في الفيوم يتضمن 14 مصنعا صغيرا للسجاد اليدوي يتيح فرصا جيدة للمستثمرين في صناعة النسيج.


واستعرض الوزير خطة الحكومة لتطوير قطاع الأعمال العام، موضحا أن البداية كانت في اقرار القانون الجديد لقطاع الأعمال في يوليو سنة 2020.

وأشار إلى أن القانون الصادر سنة 1991 تضمن كثير من المعوقات ولم يحقق المرجو منه في تحسين الأداء.

وقال الوزير إن أعداد دراسات التطوير استلزم مبالغ كبيرة، وأن الوزارة لم نجحت في تدبيرها بعيدا عن الخزانة العامة من خلال إعادة استخدام بعض قطع الأراضي وطرحها كعقارات وليست كأراضي صناعية، ما ضاعف قيمتها خمسة أضعاف.

الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الاعمال العام صناعة الغزل في المحلة والعامرية وحلوان مجال السياحة ندوة غرفة التجارة الامريكية

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