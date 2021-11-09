أرسين فينجر: "الفيفا" يتحمل مسئولية تثقيف الناس في جميع أنحاء العالم

أطلق الإتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " مركز تدريب جديد يعتمد مفهوم الإبتكار كأداة للتطوير ستكون متاحة للاعبين والمدربين من كافة أنحاء العالم وسيعد بمثابة بنك شامل للمعلومات التقنية الخاصة بكرة القدم، كما تتميز الأكاديمية الإفتراضية التي يضمها المركز بما تضمه من معلومات دقيقة ساعد في تطويرها مجموعة من الخبراء الرياضيون الرواد كما انها تعكس هدف الفيفا في تسخير التكنولوجيا من أجل صالح لعبة كرة القدم .

وقد صمم قسم "اللعبة" لتطوير أداء المدربين ، بينما يضم القسم الخاص بممارسة اللعبة مجموعة واسعة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى تنمية المهارات والصفات الأساسية التي يحتاجها اللاعبون للنجاح على أرض الملعب.

كما يضم المركز عدد كبير من الدورات التدريبية المناسبة لجميع المستويات بدءا من القواعد الشعبية وحتى النخبة هذا بجانب جميع الفئات العمرية من الأطفال وحتى البالغين. بشكل قاطع إن المركز متاح للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

ومن جانبه قال أرسين فينجر رئيس منظومة التطوير الرياضي بالفيفا :" لقد قدمنا جميع تحليلاتنا لتكون جزءا أساسيا من مركز الفيفا التدريبي الجديد وذلك لمساعدة الجميع على تطوير الأداء ، أنها لمبادرة عظيمة فنحن نرى أن الفيفا تتحمل مسئولية تثقيف الناس في كل أنحاء العالم وهذه واحدة من الأدوات الرئيسية الموجودة لدينا ، فنحن نريد الجميع أن يستفيد من هذه الميزة وخاصة المدربين فهي أداة عالمية نقدمها للعالم أجمع " .

وأضاف :" كرة القدم الحديثة تضم الجميع وهذا ما يجعل القسم الخاص بالبيئة على درجة عالية من الأهمية اليوم نحن نطلق عليه اسم البيئة الإجتماعية للاعب ولذا يجب أن تكون في أفضل حال لذا فنحن نحاول تثقيف كل من هو جزء من هذه البيئة " .

وأوضح :" يضم مركز التدريب أيضا قسما هاما لتحسين مستويات الأداء في كرة القدم وهو موجه للاعبين والمدربين الذين يحتاجون لتطوير الأداء بطريقة مستدامة وشاملة بواسطة أشخاص أكفاء".

ويأتي تطوير مركز تدريب الفيفا كجزء من استراتيجية مهمة للتنمية العالمية المستدامة لكرة القدم ، حيث شهد مخطط تطوير المواهب التابع لـ الفيفا تحليلاً شاملاً لكرة القدم عبر 205 من أعضاء الإتحادات الوطنية لكرة القدم ، حيث تم دراسة تفاصيل وكيفية تعاملهم مع المواهب والطرق المختلفة التي يعملون بها مع المدربين والمسابقات. و من خلال الاهتمام بمواقف محددة في كل اتحاد ، يمكن لـ الفيفا تقديم الدعم من خلال توفير الأدوات التي يمكن أن تزيد من القدرة التنافسية العالمية المستدامة لكرة القدم.

ومن جانبه ، أكد المدير الفني لـ الفيفا ستيفن مارتينز قائلا " "مركز التدريب متاح للجميع وسنطور مواقع مخصصة لمجموعات محددة ، سواء كانوا قادة تقنيين أو مدربي منتخبات وطنية أو مديري أكاديمية أو معلمين مدربين. لذلك ، سيكون لدينا مجموعات مستهدفة متنوعة تتمتع جميعها ببيئة حيث يمكنهم التعلم من بعضهم البعض ، بالإضافة إلى بنك للمعلومات متاح على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع و 365 يومًا في السنة ".