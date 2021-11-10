نائب الإسماعيلية يعلن الموافقة على إنشاء القسم العلمي بمعهد الضبعية الأزهري

حصل النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب بمحافظة الإسماعيلية، على الموافقة بإنشاء قسم علمي بمعهد الضبعية ليخدم أبناء المحافظة في أبو عطوة والضبعية وعين غصين وسرابيوم والعزب الموجودة بهم .



وأشار دندش إلى أن الموافقة جاءت في استجابة سريعة للطلب المقدم منه وبناء على الشكاوى المقدمة من أهالي مركز الإسماعيلية بسبب عدم وجود قسم علمي بمعهد الضبعية الثانوي الازهري ووجود قسم ادبي فقط وللارتقاء بالمستوي التعليمي داخل المعاهد الأزهرية بالمحافظة.



ونوه نائب الإسماعيلية بأنه حضر افتتاح القسم العلمي بمعهد الضبعية وحث الطلاب على ضرورة الالتزام بتعاليم الأزهر، كما قام بتكريم الطلبة المتفوقين وحفظة القرآن الكريم بالمعهد، مؤكدًا على ضرورة الاهتمام بملف التعليم خاصة التعليم الأزهري، حتى نتمكن من إخراج أجيال تَعلم جيدا قيمة التربية والتعليم ودورهم تجاه المجتمع وذلك لأن الشباب هم القوة البشرية الحقيقة للدولة وهم أساس تطور وتقدم الأمم.



كما تقدم دندش، بالشكر للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة ومحمد عبد الرحيم الوكيل الثقافي لمنطقة الإسماعيلية الأزهرية والشيخ السيد جابر عميد معهد الضبعية الثانوي الازهري للبنين على دورهم في تسهيل افتتاح القسم العلمي بالمعهد.