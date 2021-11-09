مصطفى الفقي: نعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع اليونان

أكد الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، على العلاقة التاريخية الوثيقة التي تربط مصر واليونان، مشيرا إلى أن اليونان تمثل امتداد حضاري وأفق إنساني وتاريخ بعيد، وأن تاريخ الإسكندرية يعبر عن نقلة نوعية من الامتداد الفرعوني البحت إلى الفرعوني اليوناني، وتعد الحضارة الهلنستية عمود هذا التاريخ.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض "فكرة...العلوم والتكنولوجيا اليونانية القديمة"، الذي تستضيفه مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز القبة السماوية العلمي ومركز الدراسات الهلنستية، بالتعاون مع مركز العلوم ومتحف التكنولوجيا في سالونيك(NOESIS) ، وبرعاية الأمانة العامة لليونانيين في الخارج بوزارة الشئون الخارجية بجمهورية اليونان.

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وأعرب الفقي عن سعادته لاستضافة مكتبة الإسكندرية لهذا المعرض الهام، مؤكدًا مشددا على ارتباط المصريين بحضارات البحر المتوسط واعتزازهم بالحضارة اليونانية، وهي حضارة الحريات والثقافات التي تركت أثر ضخم للبشرية بداية من الأولمبياد وحتى الديمقراطية.

وأكد الفقي على الاندماج القوي بين مصر واليونان، معربًا عن أمله في أن تظل العلاقات بهذا الازدهار والقوة.

وأعرب مصطفى الفقي عن اعتزاز مكتبة الإسكندرية بالثقافة اليونانية، لانها مصدر كثير من الثقافات في العصر الحالي، فالاسكندرية موجودة في العقل اليوناني، مثلما الثقافة اليونانية حاضرة بقوة في العقل السكندري والمصري.



افتتح الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، والبابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا، و د. يوانيس كريسولاكيس، الأمين العام لشؤون اليونانيين في الخارج والدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليونانية، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ود. ميكائيل سيجالاس رئيس متحف العلوم والتكنولوجيا بمدينة سالونيكي باليونان، ود. فاسيليوس كوكوساس، رئيس المعهد اليوناني للدراسات البيزنطية وما بعد البيزنطية في مدينة فينيسيا.