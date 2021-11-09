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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إكسبو دبي يعرض استراتيجية قناة السويس 2023 لتطوير أسطول الوحدات البحرية

خلال الفاعلية
خلال الفاعلية

عقدت هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، ندوة بعنوان "الشركات التابعة لهيئة قناة السويس – منصة انطلاق إلى المستقبل"، ضمن الفعاليات التي تعقدها الهيئة بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور المهندس عادل الشبراوي عضو مجلس إدارة الهيئة وعمرو فؤاد مدير إدارة الشركات.

حاضر في الندوة كلا من الدكتور محمد صلاح رئيس قطاع مالي بهيئة قناة السويس، والمهندس عمرو أبوالفضل المهندس البحري بشركة القناة للإنشآت البحرية، وشهدت الندوة حضورًا وتفاعلاً متميزًا من زوار الجناح المصري.

ألقت الندوة الضوء على قاعدة شركات هيئة قناة السويس والتي تضم 9 شركات تعمل في قطاعات متنوعة تسهم بفعالية في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني، والذي يشهد طفرة نوعية على مختلف الأصعدة من مشروعات البنية التحتية والمناطق والمنشآت الصناعية واللوجستية والخدمية، وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

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شاهد الحضور عرضًا تقديميًا عن شركات قناة السويس، التي بدأت باكورة أنشطتها عام 1862 بتأسيس شركة ترسانة السويس البحرية، والتي أعقبها تواليًا تأسيس 8 شركات، تضم الأعمال الهندسية البورسعيدية، والتمساح لبناء السفن، والقناة لرباط وأنوار السفن، والقناة للإنشاءات البحرية، والقناة للحبال ومنتجات الألياف، والقناة للموانىء والمشروعات الكبرى، وحديثًا تم تأسيس كل من شركة قناة السويس للاستزراع المائي، وشركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية، من أجل المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وتتميز قاعدة شركات قناة السويس بأنها تقدم خدمات ومنتجات متنوعة من خلال محفظة أعمال قوية تنتشر في 30 موقع عمل على مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع، مع التمتع بقدرات تشغيل عالية والالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق برنامج مُحكم لتطوير الشركات والاستغلال الأمثل للأصول.

وتتميز استراتيجية عمل الشركات بالجمع والتكامل بين الأنشطة، والاستقرار ما يسهم في خفض التكاليف، بالتوازي مع تنفيذ توسعات في حجم الأعمال والأنشطة.

واستعرضت الندوة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها شركات الهيئة، مثل الأعمال البحرية، والصناعية، والأنشطة المدنية والبنية التحتية والصناعات الغذائية.

فعلى صعيد قطاع النقل البحري، تقدم شركات الهيئة حلولًا متكاملة من خدمات بحرية للسفن العابرة للقناة، وتنفيذ أعمال بحرية تحت المياه مثل الصيانة واللحام والقطع والتنظيف، وبناء السفن والوحدات البحرية المصنوعة من الألومنيوم والصلب والفايبر جلاس، مثل اللانشات والقاطرات وزوارق القطر والكراكات وسفن الصيد والوحدات البحرية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى بناء الكباري العائمة والمعديات للربط بين ضفتي القناة.

ودخلت الشركات التابعة لقناة السويس مجال تقديم الخدمات البحرية البترولية من خلال امتلاك شركة التمساح لبناء السفن لأسطول لثلاث سفن متطورة، هي أحمد فاضل وأمان وبدر.

وتمتلك هذه الشركات معدات وآليات عمل متطورة مثل الأحواض العائمة وأحواض بناء السفن وسفن الصب الجاف.

وشهدت الندوة عرض فيلم قصير يستعرض تاريخ قناة السويس التي بدأ حفرها عام 1859 ولمدة عشر سنوات في ملحمة شارك فيها مليون مصري لتفتح شريان حياة للتجارة العالمية، والتي أحرزت على مدار أكثر من 150 عامًا تطورات ونجاحات مذهلة حتى أصبحت أهم طريق تجاري في العالم.

وسلط الفيلم الضوء على استراتيجية الهيئة 2023، والتي تتضمن تطوير أسطول الوحدات البحرية بإضافة وحدات جديدة منها أكبر كراكتين في الشرق الأوسط الكرامة مهاب مميش والكراكة حسين طنطاوي، وتعظيم الاستفادة من أصول الهيئة، وتنفيذ خطة التحول الرقمي، وأخيرًا تطوير المجرى الملاحي والذي يشهد الآن تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة 40 كيلو متر  تشمل أعمال  التوسعة والتعميق والإزدواج بغرض رفع معدلات الأمان الملاحي للسفن العابرة وزيادة القدرة الاستيعابية للقناة.

 

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