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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صرف الأسمدة الشتوية

رغم ارتفاع أسعارها.. الزراعة تكشف تفاصيل صرف الأسمدة الشتوية المدعمة

الأسمدة
الأسمدة

قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، إنه يتم توزيع الأسمدة المدعمة من قبل وزارة الزراعة على جميع المحافظات ، موضحا أنه تم البدء فى توزيع الأسمدة الشتوية بداية من أكتوبر الماضي .

وأشار "الشناوي" خلال تصريحات ل "صدى البلد " إلي أن توزيع الأسمدة يتم يوميا بعد الحصول على الحصة من الشركات ، ويتم توزيعه خلال هذه الفترة البينية التى تكون بين الصيف والشتاء لأن الفلاحين لم يبدأوا حتى الآن فى تسميد المحاصيل الشتوية .

 

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الزراعة: الانتهاء من منظومة الكارت الذكي وصرف الأسمدة ومنع التعديات على الأراضي

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حوار خاص| وكيل زراعة الشرقية يوضح شروط صرف الأسمدة واستعدادات الموسم الشتوي .. ويؤكد: القادم أفضل

وأضاف " رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة" أن المزارعين يبدأون حاليا فى تسميد محصول القمح باعتباره أهم المحاصيل الاستراتيجية والتى يبدأ زراعتها خلال الفترة الراهنة ، مؤكدا أن الوزارة منحت للمزارعين جميع التيسيرات الممكنة لصرف الأسمدة الشتوية .

ونوه الدكتور عباس الشناوى بأن هناك توجيهات من وزير الزراعة السيد القصير للمزارعين بضرورة التوجه للحصول على الأسمدة من خلال كارت الفلاح الذكى من البنك الزراعى  ، معلقا :" الفلاح اللى مش معاه كارت يقدر يستلم الأسمدة من خلال استمارة الكترونية " .

وأكد  رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة ، أن الموسم القادم سيتم تسليم الأسمدة المدعمة لمن يحمل كارت الفلاح الذكى فقط لكن دون ذلك لايتم تسليمه ،مطمئنا جميع المزارعين بوصول الأسمدة المدعمة فى موعدها وعدم اللجوء للأسمدة المدعمة . 

 

وقال السيد القصير وزير الزراعة  إن المزارعين الذين استلموا الكارت الذكي يقومون بصرف الأسمدة دون أدنى مشاكل كذلك الذين قاموا بتسليم استمارة الكارت للجمعية ويجب تسليمهم الكارت خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع البنك الزراعي أما الذين لم يقوموا بتسليم الاستمارات أو لديهم مشاكل في استخراج الكارت من حقهم صرف 50% من حصة الأسمدة قبل بداية موسم الزراعة ولحين إنهاء إجراءات استخراج الكارت خلال اسبوعين وذلك منعا لتكدس الاسمدة في المخازن وايضا القضاء على السوق السوداء.

وشدد القصير على متابعة منظومة توزيع الأسمدة ومواجهة  التهريب والتلاعب بمنتهى الحزم مؤكدا على مسئولية مديري مديريات الزراعة وكذلك الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية في ذلك ومنع التعديات على الأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الشأن وضرورة منع التعديات والازالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأكد على تحرير محاضر المخالفات بالاسم والرقم القومي ووصف المخالف مشددا على أن الأراضي الزراعية خط أحمر ولا تهاون اطلاقا في التعدي عليها ومحاسبة المقصرين في مواجهة التعديات .
 

الأسمدة الأسمدة المدعمة الاسمدة الشتوية الفلاحين الزراعة

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