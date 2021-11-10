تتعلق بالتحذير بمخاطر الإرهاب..خالد عكاشة : الرئيس السيسي وجه رسائل هامة بالمنتدى العربي الإستخباراتي..فيديو

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المنتدى العربي الإستخباراتي، حملت العديد من الرسائل الهامة، مؤكدا أنها حملت العديد من الحلول لقضايا المنطقة.

وأضاف خالد عكاشة، خلال لقاء له لبرنامج “الحياة اليوم" عبر فضائية “الحياه"، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع مسئولية كبيرة على الأجهزة الاستخباراتية لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وحماية الدول.

وتابع خالد عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضع عنوانا لكلمته بعنوان “التداعيات المختلفة للأوضاع في أفغانستان”، مؤكدا أن الإرهاب والتطرف عانى منه الدول العربية.

أطلق رسالة تحذير

وأشار مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق رسالة تحذير، هي أن هذا الإجتماع كان "للتداعيات والتهديدات المختلفة لما جرى في أفغانستان.