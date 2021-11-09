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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل من يطول ثيابه أسفل الكعبين يدخل النار؟.. داعية يجيب| فيديو

ثلاث تسعر بهم النار
ثلاث تسعر بهم النار

قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرنا بثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وهم في النار، أولهم المسبل، وهو من يطول ثيابه أسفل الكعبين من باب الخيلاء والكبر.  

الخيلاء والكبر

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء: "سيدنا أبو بكر الصديق، قال لسيدنا النبي محمد، يا نبي الله أنا ثيابى أسفل الكعبين، فرد عليه سيدنا النبى وقال له: أنت يا أبا بكر لا تصنع خيلاء، وبالتالي لا نستطيع أن نقول على كل من طول ثيابه أنه في النار".

كما حذر عبد المعز، من خطورة الكذب وعدم النهي عنه ووقف تفشيه في المجتمع، مبيناً أن النهي عن الكذب واعتبار الصفح عن الأبناء على ارتكاب الأخطاء عبادة.

وقال، إن المؤمن لا يكذب ولا ينبغي له أن يتصور في الكذب والرذيلة نجاة، وعليه أن يتحرى الصدق ولو فيه الهلاك لأن فيه النجاة، مضيفاً :"يجب على الانسان ألا يستصعب تجنب أي آفة من الآفات، لأن ما عند الله لا يُنال إلا بطاعته، لأنه ليس من المعقول أن نحصل على ما نريد بمعصية الله، ومن غير المعقول أن نقول أن الرذيلة تُنجي، مشدداً على ضرورة تحري الصدق، وألا نستمع لمن يقولون أن الصدق يؤدي إلى الأذى، ولابد من تجنب الكذب ولو كنا نرى فيه النجاة.

وأوضح الداعية الإسلامي أن الصديق ليس شخصاً واحداً، أبو بكر الصديق فقط.. فمن يطع الله والرسول، أولئك الذي أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، ونحن نريد أن نكون من الصديقين، ونعلم أن آفة اللسان الكذب، وعلينا أن نتركها مهما كانت الدوافع.

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أمة تنهى عن الكذب

ولفت إلى أنه من الخطورة تلك التصرفات التي تؤدي إلى تنشئة الأطفال على الكذب، موضحاً أن من الخطورة أن يكون خشية الأبناء من العقاب سبيلاً لانتشار تلك الآفة.

ولفت عبد المعز إلى أن الإنسان ينبغي ألا نكذب أو نضطر غيرنا للكذب، مضيفاً:" لو ابنك حاول يحلف قوله مش عاوز اعرف، لو حلفت هزعل منك، واعتبر ده عبادة لأنه بالفعل عبادة".

وشدد الداعية الإسلامي على أن الله جعلنا أمة تنهى عن الكذب وتحفظ الأيمان، وليس من العيب أن نجعل أبنائنا يخطئون ويعترفون بالخطأ ويكون خشيتهم من الخالق وليس المخلوق، ألا يكون خوفهم من عقوبة الدنيا أهون لديهم من عقوبة نار جهنم في الآخرة".

ثيابه أسفل الكعبين الخيلاء الكبر الشيخ رمضان عبدالمعز لعلهم يفقهون النبى محمد خطورة الكذب المؤمن لا يكذب أمة تنهى عن الكذب

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