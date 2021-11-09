بحوث الصحراء ينظم برنامجا تدريبيا لـ 22 خبيرا صوماليا في التنمية الزراعية

استقبل د. عبد الله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، وفدا مكونا من 22 خبيرا صوماليا في التنمية الزراعية، ومختلف المجالات التنموية التابعين لمشروع سواليم، والمعني بإعادة وترميم البيانات والقواعد المعلوماتية الخاصة بالعملية التنموية في الصومال والممول من منظمة الأغذية والزراعة FAO، وذلك لحضور برنامج تدريبي تحت عنوان “الإدارة المتكاملة للأراضي والموارد المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة”، بالتعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري ، والذي نظمة الدكتور محمد الحجري – أستاذ مساعد صيانة الأراضي .

ورحب زغلول بالحضور، مؤكداً أن مركز بحوث الصحراء هو مركز تاريخي على مستوي الشرق الأوسط علي مدار أكثر من 70 عاماً وبه أنشطة متميزة يسعده التعاون مع العديد من الجهات لنقل خبرة المركز والتعرف علي أنشطته ووحداته ومعامله وتحقيق مزيد من التكامل والتواصل وبحث سبل التعاون العلمي المستقبلي بين الأطراف المعنية.



وقال رئيس بحوث الصحراء، إنه سوف يتم عمل زيارة ميدانية لمركز التنمية المستدامة بموارد مطروح بمرافقة االدكتور أحمد يوسف – أستاذ الجيوفيزياء بشعبة الأراضي للتعرف علي كافة الأنشطة التنموية للمركز ومنها حصاد المياه من خلال الآبار الرومانية وآبار النشو ، وإدارة المراعي الطبيعي ، وتنمية الوديان، ووحدة غزل وتصنيع الصوف، والمعامل الخاصة بتحليل التربة، ومعاصر الزيتون وطرق عصره ، والتعرف علي طرق تحسين السلالات الحيوانية ، متنمياً للجميع زيارة موفقة وتعاون مثمر .