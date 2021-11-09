يناقش 3 ملفات.. اجتماع فرنسي روسي على مستوى وزراء الدفاع والخارجية

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا ستستضيف اجتماعا على مستوى وزراء الدفاع والخارجية يوم الجمعة المقبل على هامش مؤتمر ليبيا.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان، إن الاجتماع سيتطرق للملف النووي الإيراني، وأوكرانيا والساحل الأفريقي.

وأضاف البيان أن اللقاء يأتي في إطار حرص فرنسا على مواصلة التنسيق مع روسيا بشأن العديد من القضايا.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع سيضم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ونظيره الروسي، سيرجي لافروف، ووزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، ونظيرها الروسي، سيرجي شويجو.