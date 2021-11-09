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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر للطيران تفتح مكتب جديد بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

صدى البلد

افتتح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران اليوم  مكتب مصر للطيران الجديد بالدوحة، بحضور أكبر الباكر - الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس الجمعية العامة الحالية،  وعبدالوهاب تفاحة امين عام الاتحاد العربي للنقل الجوي الAACO، والسفير عمرو الشربيني، سفير مصر بدولة قطر والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبر الشرق للسفر والسياحة ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وريم عرابي رئيس قطاع التحالفات والعلاقات الدولية بمصرللطيران.

جاء ذلك علي هامش فعاليات الجمعية العامة الرابعة والخمسين للإتحاد العربي للنقل الجوي الأكو المقامة في الفترة من ١٠ الي ١٢ نوفمبر الحالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وصرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، قائلا: “نتقدم بالشكر للحضور الكريم علي تشريفهم لنا في افتتاح مكتب مصرللطيران الجديد مما يعكس تقديرهم لشركة مصرللطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي ومدي التعاون والتنسيق المشترك بين شركاء الصناعة وبخاصة الاتحاد العربي للنقل الجوي- الأكو التي تعد مصرللطيران من أوائل شركات الطيران الأعضاء به”.

يأتي افتتاح المكتب الجديد في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الطيران المدني ومصرللطيران لتطوير كافة خدمات وإجراءات السفر المقدمة لعملائها حول العالم ، حيث يتيح المكتب الخدمات الخاصة بالعملاء بالاضافة لمكاتب إدارة التسويق والمبيعات كما يضم مركزا للخدمة التليفونية مجهز بأحدث التقنيات والتي من شأنها توفير  كافة خدمات السفر والحجوزات ، ويتسم طاقم العمل بالخبرة العالية والاحترافية في مجال الطيران والخدمات المساندة لها.

جدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا  رحلة يوميا بين القاهرة الي الدوحة بأحدث طرازات الشركة.

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