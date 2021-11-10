عبد المنعم سعيد: تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا في ملف سد النهضة | فيديو

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تقاربا في وجهات النظر في العديد من القضايا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها قضية حقوق الإنسان.

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" ، عبر فضائية "دي إم سي" ، أن الأساس فى قضية حقوق الإنسان فى مصر تقوم على رؤية مصرية ، موضحا أن ما جاء فى الحديث بين سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي، هي أن الولايات المتحدة تقبل الطريق الذي تسير فيه مصر بشأن قضية حقوق الإنسان.

ملف حقوق الإنسان أصبح أكثر قابلية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن ملف حقوق الإنسان أصبح أكثر قابلية لتفاهمات أكبر بين مصر وأمريكا، مضيفا أن السياسة الأمريكية تتعامل مع القضايا الداخلية.

وأوضح أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين مصر وأمريكا في ملف سد النهضة ونقص الموارد المائية.



