عاجل
شادي محمد: أزمة بمنتخب مصر بسبب قائمة كأس العرب ورفض بيراميدز والمصري المشاركة مشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب: الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين وتنظيم عمل المنصات الرقمية ضرورة.. ورئيس مجلس إدارة منصة watch it: نقدّم محتوى متنوعاً لترسيخ الهوية الوطنية|صور مصر وأمريكا تطلقان مفوضية اقتصادية رفيعة المستوى ومجموعة عمل مشتركة حول المناخ أستاذ نساء وتوليد : الولادة القيصرية تتم في هذه الحالات فقط |فيديو الولايات المتحدة تشيد بتقدم مصر في توليد الطاقة النظيفة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد المنعم سعيد: تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا في ملف سد النهضة | فيديو

الدكتور عبدالمنعم
الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ

قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، إن هناك تقاربا في وجهات النظر في العديد من القضايا بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها قضية حقوق الإنسان.

 

وأضاف "سعيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" ، عبر فضائية "دي إم سي" ، أن الأساس فى قضية حقوق الإنسان فى مصر تقوم على رؤية مصرية ، موضحا أن ما جاء فى الحديث بين سامح شكري مع وزير الخارجية الأمريكي، هي أن الولايات المتحدة تقبل الطريق الذي تسير فيه مصر بشأن قضية حقوق الإنسان.

 

 ملف حقوق الإنسان أصبح أكثر قابلية

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن ملف حقوق الإنسان أصبح أكثر قابلية لتفاهمات أكبر بين مصر وأمريكا، مضيفا  أن السياسة الأمريكية تتعامل مع القضايا الداخلية.

 

وأوضح أن هناك تقاربا في وجهات النظر بين مصر وأمريكا في ملف سد النهضة ونقص الموارد المائية.

 

حقوق الإنسان الولايات المتحدة سد النهضة الداخلية الخارجية

ترشيحاتنا

ميندي يكشف لـ«صدى البلد» كواليس هدف محمد صلاح في مرماه بالدوري الإنجليزي

مبادرة أمريكية لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية

أجمل دعاء للفرج وفك الكرب .. ردده وترقب رحمة الله

احذر منها .. خبايا بالميكرويف عليك تنظيفها

خالطت أحمد خليل | تفاصيل تداول شائعة إصابة ميرفت أمين بـ كورونا

مصر وأمريكا تطلقان مفوضية اقتصادية رفيعة المستوى ومجموعة عمل مشتركة حول المناخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

البنتاجون تعلن اسم دولة متورطة في محاولة اغتيال الكاظمي

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

خالطت أحمد خليل | تفاصيل تداول شائعة إصابة ميرفت أمين بـ كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ