رئيس مجلس إدارة منصة (watch it) : لدينا تنوع في المحتوى ونعمل على ترسيخ الهوية المصرية

وجهت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، الشكر لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الصالون الذى يتم تنظيمه لمناقشة دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع.

وأضافت نشوى جاد خلال الصالون أن المنصة تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية مشيرة إلى أنه لدينا تنوع فى المحتوى الذي نقدمه على المنصة.



وأشارت إلى أننا نعمل على كيفية الحفاظ على الهوية و الثقافة المصرية إثراء اللغة العربية ، ما يميزها هو المحتوى الهادف إلى جانب أعمال وثائقية مختلفة توثق للحضارة المصرية وتقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية.

وبدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمناقشة دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وسيناقش صالون التنسيقية دور المنصات الرقمية بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع خاصة في الأونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام.



وذكرت التنسيقية أن هذه الظواهر تشمل ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات، وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية، وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر، بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.



يحضر الصالون، المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، والدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد.