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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤيد للتبرع بالأعضاء مقيم بروسيا: هتحتاج أعضاءك في إيه بعد الوفاة

امل صالح
امل صالح

قالت ورد سالمان، مواطن عربي مقيم في روسيا، أنه مع فكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؛ مشيرا الى ان الدين الاسلامي دين رحمة وإنسانية.


وأضاف مع أمل صالح  خلال برنامج « + 18»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»، ان من باب الصدقة والصدقة الجارية ان يتبرع الإنسان بأعضائه بعد وفاته خاصة أنه لن ينفع بهذه الأعضاء بعد ذلك.

وقالت الإعلامية أمل صالح، أن هناك حملات شعبية داخل الشارع المصري ظهرت لتبني فكرة التبرع بالأعضاء، مشيرة الي ان هناك عدد من المشاهير رحبوا بفكرة التبرع بالاعضاء وهناك أيضا دراسات عالمية عن فكرة الاعضاء .


وأوضحت  أمل صالح  خلال برنامج « + 18»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2» والذي تقدمه الإعلامية «أمل صالح»،: « ان مجموعة من الباحثين أكدوا ان 15% من الذين يعانون من كورونا أصيبوا بفشل كلوي»، لافتا ان عدد من المنظمات رفعوا شعار التهاب الكبد لا ينتظر.


واستعرضت  أمل صالح، مجموعة من التقارير التي تفيد بانتشار الأمراض المزمنة في عدد من الدول العربية والتي تستوجب زراعة الأعضاء.

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