بعد إلغاء الطوارئ.. صحة النواب: نحتاج إلى قانون لمواجهة الأوبئة

أكد الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مصر في حاجة ملحة إلى قانون جديد لمواجهة الجوائح والأوبئة خاصةً بعد إلغاء قانون الطوارئ، مشيرا إلى ضرورة وجود قانون ليحد من حركة أو أنشطة المواطنين لمواجهة أي وباء.

وأضاف “الوحش”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة “القاهرة والناس”، أن جائحة كورونا كانت حدثا كبيرا للغاية، وكل دول العالم اتخذت إجراءاتها الاحترازية لتقييد حركة المواطنين، لافتا إلى أن مصر بدأت بالإجراءات الاحترازية مبكرا.

وتابع وكيل لجنة الصحة، "مصر تحتاج الآن إلى تشريع وقانون لا يتعارض مع الدستور، ويعطى الدولة صلاحيات استثنائية لمواجهة الأوبئة، وهذه الإجراءات لن تُستخدم"، مطمئنًا المواطنين "لا توجد جائحة قادمة، ولكن تشريع القانون بسبب وضع مظلة قانونية حال التعرض لجائحة أو كارثة وبائية فى المستقبل".