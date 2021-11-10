ليلى علوي: الراحل أحمد خليل رمز للرجل والفنان المحترم الراقي ذي الخلق

قدمت الفنانة ليلى علوي، العزاء للوسط الفن المصري، وأسرة الفنان أحمد خليل، على وفاة الفنان متأثرًا بإصابة بفيروس كورونا.

وقالت ليلى علوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، مساء الثلاثاء: أعزي أسرة الفنان أحمد خليل، مؤكدة أن الفنان الراحل أحمد خليل رمز للرجل والفنان المحترم الراقي ذي الخلق.

وتابعت الفنانة ليلى علوي، أن الفنان الراحل أحمد خليل هو رجل مشرّف جدًا: "وربنا يرحمه ويجعل مثواه الجنة وحاسه إنه مستريح وربنا راضي عنه".

وأكملت ليلى علوي، أنه كان محباً للناس أهم من المال والنجاح والشهرة، لافتة إلى أن الصغير والكبير يحترم هذا الراجل وله مكانة خاصة وفي حته تانية، وهو رجل من زمن رائع.