شقيقة أحمد خليل: أخي كان حنين ويحرص على صلة الرحم.. فيديو

قالت الدكتورة درية خليل شقيقة الفنان الراحل أحمد خليل، إنهم اكتشفوا مدى حب الناس لشقيقها اليوم في الجنازة.

وأضافت شقيقة أحمد خليل في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” المذاع على قناة “أون”: "الراحل كان شقيقي الأكبر وكان أخ عطوف وحنين ودائماً يسأل علينا ليس فقط على أشقائه، ولكن عن الأقرباء لأنه كان مهتماً بصلة الرحم جدا".



وتابعت: "أحمد خليل كان طيب جداً، وكل أعماله بحبها لأن كل عمل مختلف عن التاني مكناش بنزهق منها، وكل أعماله مهمة وحديث الصباح والمساء كان هائل وكنت بحب ليه تمثيلية لم تشتهر جداً كان يقوم فيها بدور شيخ كبير أعمى".

وأكملت درية خليل: “الراحل لديه ابنتين هما أمينة وعاليا، والراحل لم يستطع إكمال آخر أدواره مع الفنانة ميرفت أمين، قائلة: ”كان لسه في دورين ناقصين".



وعن فترة مرضه، قالت: "لم تتدهور صحته بشدة كان تعبان عادي لمدة أربعة أيام، وبعدين حس بألم في ذراعه الشمال وصدره وتوفي في أعقاب ذلك بساعتين ولم نتمكن حتى من إجراء أية فحوصات".



وأردفت: "أحمد خليل كل الناس عارفاه لأنه واضح وطيب ولسانه طيب وعشرته حلوة وكل قعدة ليه كانت قعدة فرفشة مش قعدة نكد وبيحب يجامل الناس كلها، ويارب يبقى في ميزان حسناته".



