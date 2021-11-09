شادي محمد: ثبات التشكيل في ليفربول وراء تألق محمد صلاح

أكد الإعلامي شادي محمد نجم الكرة المصرية السابق، أنه يجب علي الجميع دعم المنتخب الوطني حتي يستكمل مشواره وينجح في الوصول إلي كاس العالم مرة أخري ، مشيرا إلي أن مصر تستحق التواجد في المونديال بشكل دائم .

ورفض شادي محمد خلال برنامج أوضة اللبس علي قناة النهار ، الاتهامات الموجهة من بعض الجماهير الي الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بأنه يقدم مستوي مميز مع الفريق الإنجليزي عكس المنتخب ، مؤكدا أن ثبات التشكيل في ليفربول وراء تألق صلاح في الدوري الإنجليزي.

وقال شادي محمد ، أن تواجد منتخب مصر في كأس العالم بشكل دائم يساعد علي نقل الكرة المصرية إلى العالمية وتساعد أيضا لزيادة الإيرادات لاتحاد الكرة فضلا عن زيادة الاعبين المحترفين في أوروبا.