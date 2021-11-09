محمد عمارة: مصطفى فتحي الأنسب لتعويض مرموش في المنتخب

أكد محمد عمارة لاعب المنتخب الوطني الأسبق، أن البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يوجه رسائل لجميع اللاعبين أنه لن يبقى على أحد، والمستوى سيكون الفيصل لاستدعاء أي لاعب.

وقال محمد عمارة عبر برنامج البريمو بقناة ten إن مصطفى فتحي لاعب الزمالك، الأفضل لشغل مركز الجناح الأيسر لتعويض غياب عمر مرموش نجم شتوتجارت الألماني في المعسكر الحالي.

وأدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير، اليوم، على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب قبل التوجه في الواحدة ظهر غد إلى لواندا للقاء أنجولا في التاسعة مساء الجمعة المقبل ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات افريقيا لكأس العالم.



شارك في المران جميع اللاعبين عدا محمد صلاح الذي أدى تدريبات فردية استشفائية ، بينما شارك محمد النني في التدريبات الجماعية، وظهر الجميع بحالة جيدة.



وكان محمد صلاح والنني قد وصولا صباح اليوم لتكتمل صفوف المنتخب، وفق قائمة ال 25 لاعبا الذين تم اختيارهم لمباراتي أنجولا والجابون.