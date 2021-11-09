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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يطالب بإعداد قانون ينظم التجارة الإلكترونية

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

طالب النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعداد قانون ينظم التجارة الإلكترونية، مضيفا أنه يجب العمل عليه لأنه سيحمى العديد من المواطنين من عمليات نصب

 

وقال خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب إننا أمام عدد كبير من المنصات نستفيد منها بشكل يومى وأصبحت جزءا من حياتنا.

 

وأضاف علاء مصطفى: "أنظر إلى التكنولوجيا أننا أمام مجتمع متكامل ولكن ينقصنا تنظيم هذا المجتمع، معركتنا الأولى معركة وعى بالأساس، التوعية بكيفية استخدام المنصات هو السبيل وأمر مهم جدا"، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى هادف وجيد.

 

صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وبدأ منذ قليل صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين  لمناقشة دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع وذلك عبر الصفحة الرسمية للتنسيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وسيناقش صالون التنسيقية  دور المنصات الرقمية بعد ثورة التكنولوجيا وانتشار المنصات الرقمية بشكل كبير وسريع خاصة في الآونة الأخيرة حيث ظهرت ظواهر عديدة في المجتمع نتجت عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو المنصات الرقمية بشكل عام.


وذكرت التنسيقية أن هذه الظواهر تشمل ما يسمي بالإدمان الإلكتروني وظاهرة الإشاعات، وانحصار المجتمع في دائرة إخبارية ضيقة والقرصنة الإلكترونية، وجرائم اختراق الحسابات الشخصية وتأثر المجتمع بنشطاء التواصل الاجتماعي أو ما يطلق عليهم الانفلونسر، بالإضافة إلى تأثير المنصات الفنية على الشباب والمجتمع مما يهدد الهوية الثقافية المصرية.

 

يحضر الصالون، المستشار محمود فوزي الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ونشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، والدكتور نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، ويدير النقاش خلال الصالون عضو التنسيقية الإعلامي أحمد عبد الصمد.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ فيسبوك مجلس النواب تكنولوجيا

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