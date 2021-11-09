شبانة: كيروش هدد بمعاقبة ضياء السيد ومحمد شوقي

قال الإعلامي محمد شبانة، إن ما حدث خلال معسكري المنتخب السابق والحالي، يؤكد اعتماد كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب على مساعديه الأجانب بشكل أكبر.

وقال شبانة ببرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية etc: “كيروش يثق في وجهة نظر المساعدين الأجانب بشكل أكبر، خاصة وأنه عمل معهم من قبل وهناك إنسجام بينهم أكثر من المصريين”.

وأضاف شبانة، أن اعتماد كيروش على الأجانب، ظهر في تمسكه بأن يحضر روجير دي سا المؤتمر الصحفي أمس بدلًا منه ولم يسند مهمة التحدث للإعلام لضياء السيد أو محمد شوقي أو أي من المساعدين.



وتابع: “بالإضافة أن المدرب البرتغالي كان صارمًا في تعليماته للجهاز المصري بعدم الظهور الإعلامي طوال مدة المعسكر وهدد بعقاب أي شخص يخالف تلك التعليمات”.



وأشار شبانة إلى أن رأي الأجانب يكون مصدق عند كيروش مقارنة بوجهة نظر المصريين، وهو ما وضح في تحفظ الجهاز المصري على استبعاد أفشة ومحمد شريف المعسكر الخاص بمباراتي ليبيا لكن لم يستمع كيروش لتحفظهم، وأصر على رأيه، وتكرر الأمر مع أحمد سيد زيزو ورمضان صبحي وطارق حامد في المعسكر الحالي.