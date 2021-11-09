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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وكيله: باتشيكو لن يتنازل عن الحصول على عقده كاملًا من الزمالك

باتشيكو
باتشيكو

أكد شريف فاروق وكيل أعمال البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، على أن موكله يطالب بالحصول على قيمة عقده كاملًا من الزمالك.


وقال شريف فاروق في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" الذي يُبث عبر فضائية ETC: "ما حدث هو مطالبة باتشيكو بعقده كاملًا وأصدر الفيفا حكمًا بذلك، ومن الطبيعي أن يتم دفع الأموال، لكن الزمالك استأنف القرار، وهذا ما يحدث في 99% من مثل هذه الحالات".
 

"باتشيكو طلب عقده كاملًا مليون و 700 ألف دولار، وينتظر تنفيذ الحُكم والحصول على أمواله من الزمالك ولا يرغب في التنازل".
 

وشدد: "لم يحدث أي شيء جديد، وهناك استئناف من الزمالك في الاتحاد الدولي، وباتشيكو مازال مصرًا على الحصول على عقده كاملًا".

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