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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إحلال السيارات: استقبلنا 34 ألف طلب و تم تنفيذ 8 آلاف

إحلال السيارات
إحلال السيارات

قال أحمد  الرازق المتحدث بإسم مبادرة إحلال السيارات، إنه تم استقبال نحو 34 ألف طلب لإحلال سيارات حتى الآن تشمل تاكسي وميكروباص  وملاكي  ضمن المبادرة، وتم إحلال 8 آلاف سيارة  للصنوف الثلاثة لكن غالبيتها سيارات ملاكي للمواطنين.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون أى تقديم الإعلامية لميس الحديدي، أن إرتفاع أسعار السيارات ضمن المبادرة له أسباب عالمية  حيث يعود ذلك لارتفاع تكاليف الشحن وأسعار الرقائق الإلكترونية وهي مكونات رئيسية  في المنظومة قائلاً : " نقدم سيارات  منتجة محلياً بمكون محلي 45% وهذا معناه أن نحو 50% يتم إستيرادها من الخارج بما يؤثر على الأسعار".


وحول الشركات ضمن المبادرة الثلاثة التي طلبت زيادة الأسعار قال عبد الرازق : " لدينا 7 شركات إنتاج سيارات ضمن المبادرة. و3 منهم طلبوا رفع الأسعار، بعض الشركات تنتج اللادا والنيسان والهيونداي والشيفورليه الأوبترا بالإضافة لسيارات الميكروباص  من الأنواع الصيني  مثل كينج كونج وجميعها  تقدمت بطلب لزيادة الأسعار ودرست الأسباب المؤدية لهذا الطلب وأكدنا أنها بسبب أزمة الرقائق وتكاليف الشحن العالمية ".


وتابع، الأسعار في المبادرة مازالت أقل من الأسعار في السوق ونسلم 1200 سيارة كل شهر رغم أزمة صناعة السيارات، مشيراً إلى أن الشركات العالمية رحبت بالمبادرة لأنها فتحت لهم أسواق جديد قائلاً : بعض الشركات فكرت في إنشاء مصانع في مصر ولكن أجلت خططها بسبب الأزمة العالمية.

ورداً على سؤال لميس من سيتأثر  بالارتفاعات الجديدة في الأسعار   قال : " من يتـأثر بزيادة الأسعار الجديدة هو من لم يحصل على موافقة ائتمانية ولم يحصل على رقم شاسية وموتور له.

احلال السيارات السيارات لميس الحديدي أسعار السيارات الشيفورليه

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