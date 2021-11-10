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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك: لا نمانع انتقال بن شرقي للأهلي في هذه الحالة

بن شرقي
بن شرقي

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الفريق لم يبد أي جديد بخصوص ملف تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم.

وأشار عبر برنامج البريمو بقناة ten أن بن شرقي ينتظر إتمام الانتخابات لحسم ملف التجديد مؤكدا أن الحديث عن رغبة بن شرقي في الرحيل لنادي منافس داخل مصر أمر لا يصيب الزمالك بالرعب.

وأوضح أن بن شرقي إذا أراد الرحيل للأهلي أو أي فريق منافس فأهلا وسهلا بذلك سواء لبن شرقي أو لأي لاعب.

ونفى مسؤولو نادي الزمالك ما تردد حول وجود اتجاه لدى الإدارة لبيع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق في يناير المقبل في حال عدم تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء.


وأكد أعضاء اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول تفكير النادي في بيع بن شرقي في يناير المقبل في حال عدم حسم ملف تجديد عقده.


وينتهي عقد بن شرقي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق في يناير المقبل، وتشهد الفترة الأخيرة خلافا بين اللاعب ومسؤولي النادي على وضع شرط جزائي في عقده يسمح له بالرحيل بعد الموسم الأول.


وكان بن شرقي سجل هدفا  لفريق في  مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي لكنه ظهر بمستوى متواضع وتعرض لانتقادات من قبل جماهير الأبيض على مواقع التواصل الاجتماعي

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