طارق جبريل : انتخابات الزمالك في يناير المقبل

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك أن انتخابات القلعة البيضاء ستجرى في شهر يناير المقبل.

وقال جبريل عبر برنامج البريمو بقناة ten إنه سيتم تسليم نادي الزمالك يوم 23 نوفمبر الجاري مؤكدا أن الزمالك ستُجرى انتخاباته في شهر يناير المقبل.

أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن نادي الزمالك له ظروف خاصة، مضيفا: "من الضروري إجراء انتخابات النادي قبل نهاية الشهر الحالي".

وأضاف صبحي في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد ": "نحن نحترم القضاء المصري ولا نخالف أحكامه، ولا نقوم بمهاترات قانونية ونحن لا نقف ضد أحد".

وتابع الوزير : "اللجان الموجودة لها كل المقومات كي تقوم بدورها حتى العملية الانتخابية في نادي الزمالك".

وأكمل: "تتم دراسة كل إجراء قانوني ولن نتخذ إجراء بشكل متعجل ونحن لسنا ضد أحد أو مع أحد".

ولفت صبحي :" نحن نسير في طريق مستقيم ونحاول ان نساعد نادي الزمالك ولا نخترق أي قوانين، وستكون هناك انتخابات في نادي الزمالك وتكون بها ضمانات لمنع أي تجاوزات".