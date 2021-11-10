وليد عبد اللطيف : ما حدث بالشوط الأول بمباراة القمة صدمة كبيرة

تحدث وليد عبداللطيف لاعب الزمالك السابق ، حول مباراة القمة الأخيرة و ما حدث بها وتوقعاته قبل المباراة .

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج " بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية " etc" : قبل بداية المباراة ، كنت شايف إن سيناريو الزمالك أنه داخل بمعنويات عالية وعنده استقرار وثقة كبيرة ، ومدرب موصل الفريق لحالة استقرار فني داخل الملعب، كيمياء عالية بين اللاعبين في ارض الملعب ، بالإضافة أنه مبيغيرش كتير في التشكيل الاساسي ، فكارتيرون بيعتمد على انه يخلص المباراة في الشوط الاول دائما.



وتابع : كنت شايف أن خسارة الأهلي للدوري والسوبر والهجوم اللي حصل على موسيماني بآخر فترة و اللاعيبة الكتيرة اللي عنده وغير قادر على إستغلالهم، بالإضافة لعدم قدرة موسيماني على الاستقرار على تشكيل ثابت وأساسي، كان من المتوقع ان تؤثر على أداء النادي الاهلي .

واضاف : بداية المباراة الزمالك كان متفوقا تماما في الاستحواذ ، و ظهر أن شكل الفريق حلو في الملعب ، مع اول هدف ، قولت عادي الزمالك هيرجع ، لكنى فوجئت بالصدفة ، بعدما توالت الاهداف ، الزمالك وصل لمرحلة أن اللاعيبة مش عارفة تباصي ، وكارتيرون واقف على الخط مش عارف يعمل ايه ، فما حدث في الشوط الأول صدمة كبيرة .