عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وليد عبد اللطيف : ما حدث بالشوط الأول بمباراة القمة صدمة كبيرة

صدى البلد

تحدث وليد عبداللطيف لاعب الزمالك السابق ، حول مباراة القمة الأخيرة  و ما حدث بها وتوقعاته قبل المباراة .

وقال وليد صلاح عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية ببرنامج " بوكس تو بوكس " المذاع عبر فضائية " etc" : قبل بداية المباراة ، كنت شايف إن سيناريو  الزمالك أنه داخل بمعنويات عالية وعنده استقرار وثقة كبيرة ، ومدرب موصل الفريق لحالة استقرار فني داخل الملعب، كيمياء عالية بين اللاعبين في ارض الملعب ، بالإضافة أنه مبيغيرش كتير في التشكيل  الاساسي ،  فكارتيرون بيعتمد على انه يخلص المباراة في الشوط الاول دائما.


وتابع : كنت شايف أن  خسارة الأهلي للدوري والسوبر والهجوم اللي حصل على موسيماني بآخر فترة و اللاعيبة الكتيرة اللي عنده وغير قادر على إستغلالهم، بالإضافة لعدم قدرة موسيماني على الاستقرار على تشكيل ثابت وأساسي، كان من المتوقع ان تؤثر على أداء النادي الاهلي .

واضاف : بداية المباراة الزمالك كان متفوقا تماما في الاستحواذ ، و ظهر أن شكل الفريق حلو في الملعب ، مع اول هدف ، قولت عادي الزمالك هيرجع ، لكنى فوجئت بالصدفة ، بعدما توالت الاهداف ، الزمالك وصل لمرحلة أن اللاعيبة مش عارفة تباصي ، وكارتيرون واقف على الخط مش عارف يعمل ايه ، فما حدث في الشوط الأول صدمة كبيرة .

ترشيحاتنا

ليلى علوي: الراحل أحمد خليل رمز للرجل والفنان المحترم الراقي ذي الخلق

هل يجوز للمسافر أسبوع قصر وجمع الصلاة؟ .. إعرف الضوابط الشرعية

عقوبة تصريف مياه الصرف الزراعى فى النيل.. القانون يوضح

شاهد.. لقاء الخميسي تتغزل في محمد عبد المنصف على الهواء.. ماذا قالت؟

أكشاك ومحلات حضرية للإيجار.. محافظة الجيزة تعلن الأماكن المتاحة والتفاصيل | فيديو

محبوس على ذمة قضية.. حقيقة استغاثة أجنبي من عملية نصب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهاية مأساوية لعروس الدقهلية.. قررت إنهاء حياتها بعد 3 أيام من الزواج

ضربة جوية في إثيوبيا.. وأديس أبابا تشتعل |تفاصيل

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

بلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد رئيس وأعضاء مجلس الأهلي

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

زيجتان في حياة أحمد خليل.. والدته أوصته بزوجته الألمانية.. وسر انفصاله عن سهير البابلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

مصر للطيران تفتح مكتبا جديدا بالعاصمة القطرية الدوحة.. صور

هاني شاكر يكتب نهاية حسن شاكوش.. ونجم المهرجانات يتحدي: هانزل أغنيات جديدة

فيديو

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

فيديو جراف| مش علشان الخمسة.. عمرو أديب يشكو الأهلي بسبب أبوتريكة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ