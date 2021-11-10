التحالف يعلن استهداف منظومة دفاع جوي للحوثيين جنوب مأرب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، استهداف منظومة دفاع جوي تتبع لجماعة الحوثي، في جبهة مأرب الجنوبية في اليمن.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الثلاثاء عن تنفيذ 30 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية في “صرواح” والجوف خلال 24 ساعة.

وقال التحالف بقيادة السعودية في بيان إن العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 110 عناصر وتدمير 22 آلية عسكرية وموقع تخزين أسلحة.

وكان التحالف قد دمر الإثنين، زورقا مفخخا قبالة ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثي بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك.

كما أعلن التحالف العربي، الأحد، تنفيذ 29 عملية استهدفت آليات وعناصر "الحوثيين"، في الجوبة والكسارة بمحافظة مأرب وسط اليمن، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد التحالف بقيادة السعودية في بيان، أن الخسائر البشرية في العمليات تجاوزت 138 عنصراً، وتدمير 17 آلية عسكرية.

وتواصل قوات التحالف عملياتها العسكرية ضد ميليشيا الحوثيين المدعومة من إيران، وذلك ضمن جهودها لحماية المدنيين والأعيان المدنية.