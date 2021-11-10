عالم أزهري: التبرع بالأعضاء حلال من باب الصدقة الجارية

قال الشيخ إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر الشريف، أنه لا يوجد ما يمنع شرعا من التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، مشيرا الى انه بدلا من ترمي القرنية في التراب يتم اعطاؤها لطالب علم كفيف من باب «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا».



وأضاف إبراهيم رضا، مع الإعلامية، أمل صالح خلال برنامج « + 18»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2»: «البعض يري ان ذلك حرام لحرمة الميت .. ولكن انا بنقلها من ملك الله إلى ملك الله لأن جسد الإنسان ملك لله»، لافتا أنه من باب الصدقة الجارية.



واشار ابراهيم رضا، ان مظاهر رحمة الله على الإنسانية، هي الرخص الإلهية في نقل الأعضاء .



وقالت الإعلامية أمل صالح، أن هناك حملات شعبية داخل الشارع المصري ظهرت لتبني فكرة التبرع بالأعضاء، مشيرة إلى ان هناك عدد من المشاهير رحبوا بفكرة التبرع بالاعضاء وهناك أيضا دراسات عالمية عن فكرة الاعضاء .



وأوضحت أمل صالح خلال برنامج « + 18»، المذاع على فضائية «صدى البلد 2» والذي تقدمه الإعلامية «أمل صالح»،: « ان مجموعة من الباحثين أكدوا ان 15% من الذين يعانون من كورونا أصيبوا بفشل كلوي»، لافتا ان عدد من المنظمات رفعوا شعار التهاب الكبد لا ينتظر.



واستعرضت أمل صالح، مجموعة من التقارير التي تفيد بانتشار الأمراض المزمنة في عدد من الدول العربية والتي تستوجب زراعة الأعضاء.

