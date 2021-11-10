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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

واقي للرصاص.. ليدي جاجا تكشف سر فستانها الغريب في حفل تنصيب جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن والمطربة ليدي جاجا

كشفت النجمة العالمية ليدي جاجا عن الاحتياطات التي اتخذتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومنها تكهنات حول ارتدائها زيًّا مضادا للرصاص أسفل الفستان.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، تم الكشف عن تفاصيل الزي الواقي من قبل ماركة الأزياء الفرنسية المصممة لهذا الفستان، وجاء ذلك بعدما أوضحت ليدي جاجا أنها وفرت حماية إضافية لها خلال الغناء في الحفل.

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ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

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قبل طرحه في السينما.. عرض فيلم ليدي جاجا الجديد House of Gucci في مهرجان القاهرة

 

وقال المسئول عن العلامة التجارية للفستان: "لم يكن الفستان مضادًا للرصاص في الواقع ، ولا يمكننا التعليق على ما قد ترتديه تحته".

 

ويأتي هذا البيان بعد أن قالت ليدي جاجا (35 عاما) خلال إحدى المقابلات الإعلامية إنها اتخذت احتياطات في حفل التنصيب نظرا لخوفها الشديد الذي شعرت به خلال رئاسة دونالد ترامب.

 

ووصفت أدائها في حفل التنصيب الرئاسي التاسع والخمسين بأنه "أحد أكثر الأيام فخراً في حياتي كلها'' ، ثم ادعت أن الثوب الضخم الذي ارتدته على المسرح كان صلبا وهي حقيقة أنكرتها العلامة التجارية الآن.

 

ومن المرجح أنه تم تصميم الفستان الذي ارتدته باللون الأسود والأحمر يتضمن بطانة مضادا للرصاص للحماية الإضافية، خاصة بعد أحداث الشغب في العاصمة في 6 يناير الماضي.

 

وبحسب بيانات خاصة بسترة حماية على الإنترنت؛ فإنه تم تصميمها بحيث تتمتع بنفس مستوى الحماية مثل السترة الخارجية، ولكنها مريحة ويمكن إخفاؤها بما يكفي لارتداء ملابس أخرى.

جاجا 2
جاجا 2
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