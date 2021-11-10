برلماني: توجد احتمالات لوقوع أخطاء متعمدة من بعض الأطباء تستلزم العقاب

قال أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إن هناك احتمالات لوقوع أخطاء متعمدة من بعض الأطباء تستلزم العقاب.

وأضاف أيمن أبو العلا، في حوار مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، أن الولادة القيصرية اكثر أمانا للأطباء عن الطبيعية، لذلك يلجأ إليها الأطباء.

وتابع أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن هناك "توهان" للمرضى ما بين الأخطاء والمضاعفات الطبية، لافتا إلى أن يتم التوجه للنقابة الشكوى ولا يستفيدون شيئا.

وأكد أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، أن نعمل على حماية الأطباء في قانون المسئولية الطبية لضمان عدم الاعتداء عليهم اثناء تأدية عملهم.