مشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب: الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين وتنظيم عمل المنصات الرقمية ضرورة.. ورئيس مجلس إدارة منصة watch it: نقدّم محتوى متنوعاً لترسيخ الهوية الوطنية|صور

المستشار محمود فوزى:

هناك العديد من الأكواد التى يتم العمل على تعميمها من أجل خلق بيئة إعلامية سليمة

نشوى جاد:

منصة «watch it» تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية وتعزز الهوية المصرية

النائب علاء مصطفى:

معركتنا الأولى هي معركة الوعي بالأساس



قال المشاركون بصالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الثورة التكنولوجية سلاح ذو حدين، مؤكدين ضرورة تنظيم عمل المنصات الرقمية خاصة فى ظل العديد من التغيرات التى طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي في ضوء الثورة التكنولوجية.

جاء ذلك خلال الصالون المنعقد أمس الثلاثاء حول دور المنصات الرقمية المختلفة وتأثيرها على الفرد والمجتمع، بمشاركة المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، والمهندس علاء مصطفى عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ.

وقال النائب نادر مصطفى وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كان له دور كبير في إصدار التشريعات الخاصة بالإعلام في مصر خلال شغله منصب الأمين العام لمجلس النواب.. مؤكدا أن مصر أصبحت أمام وجود كيان يتنظم الإعلام ويضبط أداء عمله ويضم العديد من الشخصيات والخبرات الكبيرة.

من جهته، أشار المستشار محمود فوزى الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى التشريعات التي صدرت فى 2018 بشأن الإعلام ونظمها الدستور، حيث شهدت عدة مناقشات خاصة فى ضوء العديد من التغيرات التى طرأت مؤخرا على المشهد الإعلامي في ضوء الثورة التكنولوجية، لافتا إلى المناقشات التى تمت حول المادة (19) بقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدا أهمية هذه المادة خاصة في ضوء إساءة الاستخدام لمثل هذه الصفحات واللجان الإلكترونية.

وقال إن هذه التشريعات خلقت كيانًا وهو المجلس الأعلى للإعلام لمواجهة أى شئ جديد يطرأ على الساحة الإعلامية خاصة ما حدث مؤخرا بشأن الفيديو لايف والبلوجرز، مؤكدا أن مثل هذه التطورات تحتاج لمزيد من القواعد المنظمة وخاصة الفيديوهات الحية، مناشدا بضرورة أن يكون هناك تدريب مستمر لكل الصحفيين والإعلاميين فى ضوء هذه الثورة الكبيرة.

وأكد أن المجلس برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر مهتم بعمل برامج تدريبية في ضوء الثورة التكنولوجية في بيئة الإعلام والصحافة، مؤكدا أن هناك العديد من الأكواد التى يتم العمل على تعميمها فى جميع المؤسسات الإعلامية من أجل خلق بيئة إعلامية سليمة، مشيرا إلى أن هذه الأكواد ملزمة لجميع المواقع الإخبارية وللصفحات الذي يبلغ عدد المتابعين 5 آلاف فأكثر.

ولفت إلى أن هذه الأكواد تضم الحظر المتعلق بالنقل عن أي من وسائل التواصل الاجتماعى، لافتا إلى أن عددا من الأخطاء نتيجة عملية النقل من مواقع التواصل الاجتماعى وصل الأمر فيها بنشر أخبار لشخصيات عامة وتوفت وهو أمر خطير، مؤكدا أهمية هذه الجهود من أجل دعم بيئة الإعلام فى مصر بشكل مختلف.

وأوضح أن الثورة التكنولوجية لها العديد من المزايا والعيوب، حيث لا أحد يستطيع أن ينكر أن التكنولوجيا سهلت الحصول على العديد من الخدمات، واختصرت الوقت وقللت التكاليف ويستطيع أي إنهاء الإجراءات الخاصة بمصالحه عبر الإنترنت، كما أنها لها العديد من السلبيات خاصة ارتكاب الجرائم والاستيلاء على الأموال وغسيل الأموال وتشويه سمعة الناس وأيضا الشائعات.

وبدورها.. أكدت نشوى جاد رئيس مجلس إدارة منصة (watch it)، أن المنصة تهتم بالمحتوى الناطق باللغة العربية، قائلا :"لدينا تنوع في المحتوى، كما نعمل على كيفية الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية وإثراء اللغة العربية"، لافتة إلى أن ما يميزها هو المحتوى الهادف، والأعمال الوثائقية المختلفة التي توثق الحضارة المصرية، فضلا عن تقديم محتوى للطفل لترسيخ الهوية المصرية.

وأضافت: "أنه لدينا قانون لحماية البيانات الشخصية، وذلك في ضوء تنامي حجم البيانات والمعلومات ودور الدولة في الحفاظ على مواطنيها وحمايتهم"، مشيرة إلى أنه يجب ألا يستهون المواطن بالبيانات التى يتم إدخالها على منصات السوشيال ميديا، مشددة على أنه يجب أن يكون المواطن حريص على قراءة السياسات التي يتم وضعها و التبليغ حال الاختراق.

من ناحيته.. قال النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام عدد كبير من المنصات التي نستفيد منها بشكل يومى وأصبحت جزءا من حياتنا.

وأضاف: "أنظر إلى التكنولوجيا بأننا أمام مجتمع متكامل ولكن ينقصنا تنظيم هذا المجتمع، فمعركتنا الأولى هي معركة الوعي بالأساس، لذلك يجب التوعية بكيفية استخدام هذه"، موجها الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم محتوى هادف وجيد.. مطالبا بإعداد قانون ينظم التجارة الإلكترونية من أجل حماية المواطنين من عمليات النصب.