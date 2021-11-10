أمير عبد الحليم: موسيماني تفوق بشكل كاسح على كارتيرون.. والـ5 نتيجة تاريخية

قال الناقد الرياضي أمير عبد الحليم، إن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، شهدت تفوقًا كاسحًا لبيتسو موسيماني على نظيره باتريس كارتيرون، ليفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأضاف عبد الحليم، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن الطريقة التي لعب بها الجنوب إفريقي هي الأفضل التي يظهر بها قدرات لاعبي الأهلي في الفترة الحالية، موضحًا أن الأحمر تفوق في جميع مراكزه على الزمالك.

وأشار أمير عبد الحليم، إلى أن موسيماني استطاع الوصول إلى توليفة ممتاز أخرج بها أفضل ما لدى لاعبي الأهلي، مشددًا أنه من غير المنطقي انتقاد بيتسو موسيماني، الذي كان فائزًا بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتابع أن موسيماني، أخرج لاعبيه الأساسيين بسبب معاناة بعضهم من الإصابات فضلًا عن تدخلات لاعبي الزمالك العنيفة، بينما كان هو يضمن النتيجة متفوقًا بفارق 4 أهداف، وهو ما يعني أنه ضمن النتيجة تمامًا، مضيفًا «نتيجة 5 أهداف تاريخية بغض النظر عن الفارق».