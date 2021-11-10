نادر السيد: استبعاد طارق حامد وزيزو فني من الدرجة الأولى

قال نادر السيد حارس الزمالك ومنتخب مصر السابق، إن اختيارات كيروش من الناحية الفنية للجهاز المنتخب



واضاف نادر في تصريحات للإعلامي كريم رمزي ببرنامج رقم 10 على القناة الأولى: "شخصية المنتخب بتتاثر مع المدير الفني، مضيفا أن كيروش بيتخذ قرارت بدون حسابات.



وتابع حارس الزمالك السابق: " ان جميع خياراته رؤية فنية بحته، وان العناصر المختارة هي التي سيستفيد بها، موضحا أن قرار استبعاد طارق حامد وزيزو فني من درجه الاولي".

وعن اختيار حراس شباب، قال'" أن الفكرة جيدة خاصة وان الثنائي المتواجد في معسكر المنتخب كانوا متواجدين مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو".