فودة يلتقي الدارسين بكلية الحرب العليا في دورتها الـ45

التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بوفد كلية الحرب العليا برئاسة اللواء خالد صلاح صادق مدير كلية الحرب العليا، بحضور 14 عضو هيئة التدريس، ودارسي الدورة رقم 45 حرب عليا وعائلاتهم بإجمالي 320.



حيث التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بوفد كلية الحرب العليا برئاسة اللواء خالد صلاح صادق مدير كلية الحرب العليا، بحضور 14 عضو هيئة التدريس، ودارسي الدورة رقم 45 حرب عليا وعائلاتهم بإجمالي 320 فرد، منهم الدارسين الوافدين من دول السعودية والإمارات، السودان، واليمن، وتنزانيا، وباكستان ونيجيريا وذلك ضمن زيارتهم التعليمية الي محافظة جنوب سيناء في المدة من 6 إلى 11 نوفمبر من العام الجاري، للتعرف علي مدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

وذلك في إطار التعاون المثمر البناء بين محافظة جنوب سيناء، وأكاديمية ناصر العسكرية العليا للقيام بأداء رسالتها التعليمية في تأهيل كبار قادة القوات المسلحة والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة وكذا كبار العاملين بقطاعات الدولة المختلفة .



عقد اللقاء بأحد الفنادق الكبري في شرم الشيخ وبدأ اللقاء بالسلام الوطني وعرض فيلم بعنوان " سيناء الحاضر والمستقبل" وقام المحافظ باستعراض بعض الانجازات التي تم تحقيقها علي ارض جنوب سيناء في القطاعات المختلفة.



منهم الدارسين الوافدين من دول السعودية والإمارات، السودان، واليمن، وتنزانيا، وباكستان ونيجيريا وذلك ضمن زيارتهم التعليمية الي محافظة جنوب سيناء في المدة من 6 الي 11 نوفمبر من العام الجاري، للتعرف علي مدى التطور الذي تحقق في كافة المجالات.

وفي نهاية اللقاء تم تبادل الدروع التذكارية، وتوزيع بعض الهدايا التذكارية.

حضر اللقاء اللواء عبد الفتاح حلمي مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية.



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