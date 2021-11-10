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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فى دقيقتين.. تمرين الصحة العقلية لزيادة إنتاجيتك

الصحة العقلية
الصحة العقلية

الكثير من العمل وعقد اجتماعات متتالية مع عدم وجود وقت لأخذ فترات راحة بينهما هو سيناريو يومي عادي للمهنيين، يمكن أن يؤدي الجدول الزمني المحموم وتعدد المهام إلى الإجهاد والتأثير على الإنتاجية أيضًا.


إذا كان بإمكانك الارتباط بهذا الأمر ، فمن المهم جدًا أن تأخذ قسطًا من الراحة لإعادة التركيز والاسترخاء، لإدارة الإجهاد اليومي وزيادة إنتاجيتك ، انتقلت المعالج والمستشارة سارلا توتلا إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة تمرين للصحة العقلية لمدة دقيقتين يمكنك القيام به في أي وقت وفي أي مكان، إنه تمرين تنفس بسيط يمكن أن يؤديه أي شخص.


قالت في منشورها: "يمكنك الانتقال من الاجتماعات إلى الاجتماعات دون أي استراحة تتركك متعبًا بحلول نهاية اليوم، إليك تمرين تنفس بسيط لمدة دقيقتين يمكنك القيام به بين اجتماعاتك، سوف يساعدك على إعادة ضبط عقلك وتنشيطه " وأضافت: "ستندهش من كيف يمكن لهذا التمرين البسيط أن يخفف من توترك ويحسن من تركيزك وأدائك، قم بتضمين هذا اليوم في جدول عملك الضيق وشاهد النتائج ".

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تمرين إيقاعي لمدة 30 ثانية يحث على النوم خلال 4 دقائق

 كيف تؤدي التمرين؟


خذ نفسًا عميقًا واحبس أنفاسك وازفر،كرر هذا 10 مرات ، والتي لن تستغرق أكثر من دقيقتين.
المزيد من النصائح البسيطة لزيادة الإنتاجية:
- لا تعدد المهام
- قم بإعداد قائمة المهام قبل ليلة أو في الصباح مباشرة
- استمر في قطع الأشياء من قائمة المهام عند الانتهاء منها
- القضاء على المشتتات
- كن متفائلاً واحصل على قسط كافٍ من النوم

 مصدر المعلومات موقع timesofindia.

اجتماعات الجدول الزمني الاجهاد الإجهاد والتأثير الانتاجية وزيادة إنتاجيتك وسائل التواصل الإجتماعي

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