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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه المنيا تناقش التوسع فى التحول الرقمى وبرنامج الربط الالكترونى

مياة المنيا تعقد
مياة المنيا تعقد اجتماعا مع اوستا

عقد المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا اجتماعا مع  أعضاء فريق عمل مشروع "الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه " IWSSTA "  والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

شهد الإجتماع لورا جونزاليزا مدير مكتب التنمية الإقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  والمهندس عاطف عزت رئيس فريق العمل لمشروعات مياه الشرب بالوكالة الأمريكية وجون هندرسون مدير المشروع.

ناقش الحضور الدعم الفنى والادارى من المشروع للشركة وأهمها الاستفادة من الأصول الثابته بالشركة ومتابعة كمية المياه المنتجة والمستهلكة ومعرفة نسب الفاقد والعمل على تقليله وعمل حصر لكافة بيانات العملاء والتوسع فى التحول الرقمى وعمل برنامج للربط الالكترونى مع الورش والمخازن وال GIs   وزيادة أجهزة الهاند هيلد لطباعة الفواتير للعملاء فى الشارع.

حيث قدمت المعونة للشركة 100 جهاز كمرحلة أولى ورفع كفاءة العاملين والتشغيل الأمثل للمحطات وتطوير قطاع المعامل للحصول على شهادة الأيزو 17025 ووضع الخطة الخمسية المستقبلية للشركة بالتعاون مع المشروع .

وعلي هامش الاجتماع تفقد رجب السعيد مع فريق المشروع المعمل المركزى ومبنى الإدارة العامة للتدريب حيث تم متابعة الاختبارات التى تجرى ضمن تدريب المعونة بشأن التشغيل والصيانة ومأمونية المياه بحضور فنى المحطات والشبكات بفروع الشركة التسع.

كما جرى عمل جولة ميدانية مع فريق المشروع لزيارة محطة كدوان المرشحة والحاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والتى تبلغ طاقة مرحلتيها الإنتاجية 600 ل/ث حيث تم تفقد المحطة ومأخذها ومبنى المروقات والمرشحات ومعمل المحطة وعدد من الأماكن داخل المحطة

وأختتمت الزيارة بتقديم فريق المشروع الشكر للمهندس رجب السعيد رئيس الشركة على ما تقوم به الشركة من جهود لتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحى آمن.

ووجه السعيد شكره للشركة القابضة برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على ما تقوم به من مجهودات لدعم الشركة كما وجه السعيد الشكر لفريق المشروع والعاملين بالشركة.

حضر الاجتماع والجولات المهندس محمد صبري نائب مدير المشروع والمهندس عصام غالى والمهندس حسن السمان خبير it والمهندس احمد لطفي مسئول برنامج الاستغلال الامثل للطاقة وترشيد الاستهلاك ومحمد السيد خبير في القطاع التجاري ومؤشرات الأداء وعدد من قيادات الشركة.

 

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