عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز للزوج رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة.. الإفتاء تجيب

هل يجوز للزوج رد
هل يجوز للزوج رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة

هل يجوز للزوج رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “هل يجوز للزوج  رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة ” ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز للزوج رد زوجته المختلعة دون رضاها .

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل يجوز للزوج رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أن فترة العدة للمختلعة كفترة العدة للمطلقة إلا أنه الخلع كالطلاق البائن فلا يمكن للزوج  رد زوجته دون علمها أو رضاها .

 

شروط العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها

ماهي شروط العدة للمراة المطلقة والمتوفى عنها زوجها وما هي الزينة الممنوعة عنها ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له.

وأجاب "فخر"، قائلًا: إن عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتحسب بالأيام.

واستشهد أمين الفتوى في فيديو له، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

عدة للأرملة والزينة الممنوعة عنها

 سؤال أجاب عليها الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقال إن عدة الأرملة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام وتحسب بالأيام.

واستشهد أمين الفتوى في فيديو له، بقوله تعالى "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ".

الزينة الممنوعة عن الأرملة
الزينة الممنوعة على المرأة الأرملة التي تُوفِّي عنها زوجها، هي الحلي والتزين وبشكل عام لبس كل ما يفتن به الرجال مثل المكياج واللباس الملون.

والمرأة الأرملة ممنوعة من لبس كل ما يجعلها مرغوبة من الرجال وذلك في فترة العدة لأن هذه الفترة معروف أنها مرحلة حزن على فقيد عزيز وهو الزوج.
 

حكم زواج الأرملة بعد فترة العدة

لا يجوز لأحد أن يعيب على امرأة توفى زوجها بأنها ستتزوج مرة أخرى، بل عليها أن تتزوج وتجتهد في عفة نفسها وغض بصرها وتحصيل الذرية، وإنما يحرم هذا على أزواج النبي فقط عليه الصلاة والسلام، حرم الله على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكحن بعده، وأما غيرهن فلا حرج عليهن في ذلك، ولا تعاب في تزوجها بعد زوجها الذي مات.

ولا مانع أن تخبر أهل الزوج المتوفى أنها ستتزوج، أما إذا كنتِ مطلقة فلا يلزم أن تخبرهم أو تستأذنهم فى هذا الأمر".
 

5- إنّ المطلقة إذا أتت بولد يمكن للزّوج تكذيبها ونفيه باللّعان، وهذا ممتنع في حق الميت، فلا يؤمن أن تأتي بولد فيلحق الميتَ نسبُه، فاحتيط بإيجاب العدة على المتوفّى عنها زوجها.

هل يجوز للزوج رد زوجته المختلعة بغير رضاها في فترة العدة شروط العدة للمرأة المطلقة شروط العدة للمرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها عدة للأرملة والزينة الممنوعة عنها حكم زواج الأرملة بعد فترة العدة

ترشيحاتنا

في بدايته ونهايته.. الإفتاء تكشف عن فعل يساعد في استجابة الدعاء

"الوزراء" يرصد تقرير منظمة العمل الدولية حول عدد ساعات العمل عالميًا

شوبير يعلن التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة أنجولا بتصفيات كأس العالم

رئيس الوزراء يتابع موقف تطبيق المنصة القومية الموحدة "نافذة" ونظام التسجيل المسبق للشحنات

الأحدث بالمنظومة.. أسامة ربيع يكشف أهمية الكراكة حسين طنطاوى في تطوير القناة

وزير التعليم يلتقي سفير اليابان بالقاهرة لبحث أوجه التعاون في مجال التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التعليم يحسم الجدل حول تعطيل الدراسة في المدارس

بالقانون .. فسخ عقد البيع وسحب العقار فى هذه الحالات | تفاصيل

أهم اكتشاف أثري.. العثور على المدينة الذهبية الفرعونية تحت الرمال

التجارة والصناعة توقف استيراد قطع غيار " التوك توك"

سورة تطرد الفقر وتدخل الجنة .. مكونة من 4 آيات

تحذير للمواطنين.. رفع حالة الطواريء في مستشفيات شمال سيناء بسبب كورونا

كنت أريد أن احتضنك.. درة تعلن وفاة جدتها بكلمات مؤثرة

الأمم المتحدة تتجاهل طالبان وتسدد مرتبات مواطنين أفغان بقطاع الصحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

النيش .. الفشخرة كلمة السر وراء ظهور أغلى قطعة في جهاز العروسة |نوستالجيا

عام حزين على نجوم الفن.. كيف حصد فيروس كورونا المشاهير بلا رحمة؟

ليدي جاجا تتألق في العرض العالمي الأول لفيلمها الجديد House of Gucci

افتتاح المعرض المؤقت "أرواح ممجده: تبجيل الأسلاف في مصر"

فيديو

أبناء الفنانين نجوم بالوراثة.. والموهبة أحياناً

بعد وفاة أحمد خليل .. عدد زيجاته وسر انفصاله عن سهير البابلي ووصية زوجته الألمانية

ذهب للتسلية فعاد جثة.. تفاصيل مروعة في حادث قتيل الدومينو ببنها

فيديو جراف.. من هى هدى قطب التي ذكرها وزير الخارجية الأمريكي

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب : "إقبال" بين طه حسين وعبد الوهاب عزام

د. غادة جابر تكتب: مقياس القوة الأمريكية بعد صعود الصين

علاء الشال يكتب: وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نيللي ومهرجان القاهرة وأشياء أخرى!

محمد مبروك يكتب : سجادة وفيلم

د. مجدى بدران يكتب: مكافحة تغير المناخ من خلال إعادة التدوير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

السيناريو الأخطر في العراق

مني أحمد

قاهر المستحيل

إبراهيم شعبان

الدراما وأعمال القتل

ريهام مازن

لأولادنا.. نحتاج أعمالاً تحكي البطولات !!

د.طارق منصور

بيت العائلة المصرية: عشر لآلئ تزين سماء الوطن

إلهام أبو الفتح

خط الفيوم

كريمة أبو العينين

والله زمان ياولادي

د.سالم الكتبي

إيران وطالبان بين التوتر والاحتواء

اﻟﻤﺰﻳﺪ