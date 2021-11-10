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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شوبير يعلن التشكيل المتوقع للمنتخب في مواجهة أنجولا بتصفيات كأس العالم

صدى البلد

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن التشكيل المتوقع للمنتخب الأول خلال مواجهة انجولا في التصفيات الأفريقية المؤهله لكأس العالم قطر ٢٠٢٢ 

وأكد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن كيروش المدير الفني للمنتخب سيدفع ب محمد الشناوي في حراسة المرمي واكرم توفيق وأحمد حجازي و احمد فتوح وأيمن اشرف في خط الدفاع والنني والسولية وعبدالله السعيد و محمد صلاح في خط الوسط و محمد شريف ومصطفي محمد خط الهجوم.

 

واضاف أن كيروش من الممكن أن يدفع ب افشه بدلا من شريف وأن التشكيل من الممكن أن يضم عبدالله السعيد و افشه. 
 

تطير بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم إلي لواندا عاصمة أنجولا في تمام الساعة الواحدة ظهرا علي متن طائرة خاصة لخوض مباراة الجولة الخامسة من منافسات التصفيات المؤهلة لكأس العالم أمام أنجولا الجمعة المقبل.

وشهدت قائمة منتخب مصر لمواجهتي أنجولا والجابون، عودة ثنائي الأهلي محمد مجدي أفشة، ومحمد شريف  بجانب ظهور وجوه جديد مثل محمود جاد حارس إنبي وأحمد ياسين مدافع البنك الأهلى وضمت القائمة كلا من:

حراس المرمى:محمد الشناوي (الأهلي) و محمد أبو جبل (الزمالك) و محمد صبحي (فاركو) و محمود جاد (إنبي)

والدفاع :أكرم توفيق (الأهلي) و أحمد فتحي (بيراميدز) و أحمد حجازي (الاتحاد السعودي) و أحمد ياسين (البنك الأهلي) و أيمن أشرف (الأهلي) و محمود علاء (الزمالك) وأحمد فتوح (الزمالك) و محمد حمدي (بيراميدز) و محمود حمدي "الونش" (الزمالك) ،

الوسط محمد النني (أرسنال الإنجليزي) و حمدي فتحي (الأهلي) و عمرو السولية (الأهلي) و إمام عاشور (الزمالك) و عبد الله السعيد (بيراميدز) و مصطفى فتحي (الزمالك) و محمد مجدى "أفشة" (الأهلي)

الهجوم:محمد شريف (الأهلي) و أحمد ياسر ريان (ألتاي التركي) و مصطفى محمد (جالاتا سراي التركي) و مروان حمدي (سموحة) و محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي).
 

وقرر الجهاز الفنى دخول منتخب مصر فى معسكر مغلق بداية من الأحد الماضي وحتى موعد السفر على متن طائرة خاصة لمواجهة أنجولا يوم الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة ، أجرى المنتخب مسحة كورونا بمقر معسكره المغلق بملعب برج العرب للاطمئنان على حالة كل اللاعبين وخلو المنتخب من أى إصابة بكورونا.

ويرفض كيروش  نغمة أن المنتخب حسم التأهل إلى الدور المقبل من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم فى ظل قناعاته إنه وفقا للأرقام فإن التأهل لم يحسم بعد وأن المنتخب لديه مباراتين قويتين أمام أنجولا والجابون ويجب الفوز بهما من أجل السير بخطى ثابتة نحو النتائج المتميزة .

ونجح كيروش  في خطف أنظار المصريين وعشاق الكرة خلال المباراتين الماضيتين نتيجة هدوءه التام في التعامل مع المباريات وسيطرته على اللاعبين بشكل جيد داخل وخارج الملعب نتيجة الشخصية القوية التي يتمتع بها وخبراته الكبيرة .

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 10 نقاط يأتي خلفه منتخب ليبيا بـ 6 نقاط ، وبات المنتخب قاب قوسين أو أدنى من حسم التأهل إلى الدور المقبل .

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